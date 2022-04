Der in Unehren gegangene Sebastian Kurz tritt beim Parteitag auf

Sorry, Überblick verloren über die diversen ÖVP-Affären. Hat jetzt der Geschäftsführer des Vorarlberger Wirtschaftsbundes Druckerfestplatten geschreddert oder war da irgendwas mit "Ich mache Dir ein Angebot, das Du nicht ablehnen kannst" im Zusammenhang mit Inseraten in irgendwelchen Parteizeitungen? Und wenn Gernot Blümels Laptop gar nicht im Kinderwagen seiner Frau war, sondern in der Wickeltasche, brechen da jetzt alle Vorwürfe krachend zusammen? Hat es die 332.000 Chats auf dem Diensthandy von Thomas Schmid gar nicht gegeben, und wieso war dann Sophie Karmasin Kronzeugin? Oder war das das Handy, das ins Wasser fiel?

Sebastian Kurz wird beim Parteitag der ÖVP am 14. Mai auftreten. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Die Verwirrung stammt vermutlich auch daher, dass jetzt die Nachricht kam, dass Sebastian Kurz beim Parteitag der ÖVP am 14. Mai auftreten und eine Grußbotschaft abgeben oder eine Rede halten wird. Wir dachten, Sebastian Kurz sei wegen dieser Affären ein bisserl unehrenhaft als Kanzler und als ÖVP-Obmann abgetreten? Und dieser Parteitag sollte den amtierenden Kanzler und designierten Parteiobmann Karl Nehammer endgültig installieren?

Da holt man dann den Messias außer Dienst dazu? Der löst sich von seinem aufreibenden Job bei einem verhaltensauffälligen US-Fantastilliardär (Peter Thiel, oder?), um einmal kurz "Grüß euch, ich bin euch sicher schon abgegangen" zu sagen? Also, es war eigentlich nix? Die ÖVP ist regierungsfähig wie nur? (Hans Rauscher, 28.4.2022)