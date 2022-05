EU will drei weitere russische Staatssender verbieten; strengere Regeln für Kammerinserate, Glückssuche mit ARD-Serie "Die Glücksspieler"; Debatte um Ukraine-Krieg und Waffenlieferungen bei Markus Lanz

Wegen einer "Krone"-Story über das FPÖ-Bürgertelefon sprach die FPÖ im Februar von Fake News, jetzt entschuldigte sich die Partei dafür.

Vergleich in Blau: FPÖ nimmt Vorwurf, "Krone" verbreite Fake News über sie, "mit Bedauern zurück" – Journalistin und "Krone" klagten FPÖ – nach einstweiliger Verfügung boten Freiheitliche Vergleich an

TV-Tagebuch: Geglückte Glückssuche mit ARD-Serie "Die Glücksspieler" – Die Idee des Geldgeschenks ist ein geschicktes Vehikel, um die Situation der Paare zu beleuchten – Es geht um Familienalltag, Geschlechterrollen, Träume und Wünsche

Nach Förderstopp: Laut Okto-Betreibern Gespräche mit Stadt über "Lösungsfindung" – Geschäftsführung des Wiener Community-TV-Senders traf Finanzstadtrat Hanke

Krieg in der Ukraine: EU will drei weitere russische Staatssender verbieten – Welche drei Sender nach RT und Sputnik betroffen sein sollen, ließ die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen offen

Streit um "Krone": Deutscher Bundesgerichtshof entscheidet für Dichands – Konflikt um Gewinngarantien und Verträge: Die Gerichtsrundfahrt Wien, Bern, Berlin endet in Karlsruhe – und geht wohl wieder zu einem Schweizer Schiedsgericht

Machtkampf: ProSiebenSat.1-Hauptaktionär Media for Europe will Aufsichtsrat nicht entlasten – Als Grund wurde fehlende Transparenz und eine ungewöhnliche Praxis bei der Nachbesetzung des Gremiums angegeben

Wirtschaftsbund-Affäre: Strengere Regeln für Kammerinserate – Wirtschaftskammerpräsident Mahrer bekommt in der Inseratenaffäre neue Richtlinien

Star Wars Day: Wieder Trailer für neue Serie "Obi-Wan" veröffentlicht – Viele Details bleiben allerdings weiterhin geheim – Serienstart bei Disney+ am 27. Mai

Schnell erklärt: In welche Verfahren Wolfgang Fellner verwickelt ist – Die Belästigungsvorwürfe gegen den 67-jährigen Medienmanager haben hohe Wellen geschlagen. Verantworten muss sich Fellner aber auch in der Inseratenaffäre. Ein Überblick

You better work! Wie die Dragqueen RuPaul ihr Imperium aufbaute – Mit dem TV-Reality-Wettbewerb "RuPaul's Drag Race" wurde RuPaul zum Superstar. Am Sonntag kommt die Show nach Wien. Beleuchtung eines geldwerten Popkulturphänomens

Moral, Krieg, Atomangst: Debatte um Ukraine-Krieg bei Markus Lanz – Das Nachbarland ist aufgewühlt. Soll man überhaupt weiter, und welche Waffen soll man an die Ukraine liefern?

Initiative "United Cities of Tourism": Neue Europa-Kampagne soll Städtetourismus ankurbeln – WienTourismus verbündet sich gemeinsam mit Austrian Airlines und Österreichische Bundesbahnen mit europäischen Metropolen, Umsetzung kommt von Jung von Matt Donau

Nach zwölf Jahren Pause: "Law & Order" kommt mit neuen Folgen zurück – 13th Street bringt die zehn frischen Episoden von "Law & Order" ab 21. Juni immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen – Hierzlande auf Sky

Kreativpreis: 363 Einreichungen für CCA-Venus 2022 nominiert – 1.192 Einreichungen in 19 Hauptkategorien – CCA-Venus-Awardshow am 19. Mai 2022

Switchlist: Willi Resetarits – Ein letztes Gespräch, Abschied vom Ungeborenen, Der lange Weg nach Hause – TV-Hinweise für heute Abend.

