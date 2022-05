[Ukraine-Ticker] Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine

[Inside Austria] Van der Bellen: Präsident in der Krise

[Harrers Analysen] George W. Bushs Versprecher zum Irak sorgt in Nahost nur für bitteres Lachen

[Kommentar] Sonderdividende des Verbund-Konzerns: Falsch eingesetzte Energie

[Interview] Prohaska: "Du brauchst Leute wie Alaba"

[ÖVP] Anzeigen und eine Rückzahlung: Seniorenbund-Affäre weitet sich aus

[Frage & Antwort] Heard-Depp-Prozess geht zu Ende, Nachwirkungen bleiben

[Ungarn] Tanktouristen in Ungarn: "'s a Frechheit"

[USA] Uvalde-Massaker: Massiver Einsatz von Überwachungstechnologien brachte keinerlei Schutz

[Kopf des Tages] Heidi Klum: Modelmutter, Multitalent, Machtmensch

[Wetter] Das Wolkenband einer Störung liegt über Österreich und zieht nur langsam nach Süden. An der Alpennordseite regnet es am Vormittag noch, am Nachmittag lässt hier der Regen nach, im Süden hingegen intensivieren sich die Regenschauer. Abseits vom Bergland regnet es kaum. Der Wind weht großteils lebhaft aus West bis Nordwest, nur im Süden bleibt es eher schwach windig. Frühtemperaturen 8 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur noch 15 bis 22 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Tag des Hamburgers. Unser Restaurantkritiker hat das neue Burgerlokal Kvetch in Wien besucht, hier geht es zur Kritik.