Toni Kroos ist einer der erfolgreichsten Fußballer Deutschlands. Von den Medien fühlt er sich nicht immer ausreichend wertgeschätzt. Sein abgebrochenes Interview sorgt für Aufsehen. Foto: IMAGO/Matt Wilkinson

Hier sind die Mediennews vom Montag:

ORF-Sportchef über Toni Kroos: "Das Interview war nicht schlimm" – Der Mittelfeldspieler von Real Madrid stauchte einen Reporter zusammen, weil ihm dessen Fragen nicht gefallen haben. Das geht nicht, findet Hans Peter Trost – auch nicht im Sport

Kaum Antworten bei "Im Zentrum" über Gaslieferstopp – Die Diskussion war eine Übung in austriakischer Intransparenz. Moderatorin Claudia Reiterer fasste mit ihren Nachfragen ins Leere – etwa zu Ausstiegsklauseln der OMV gegenüber Gazprom

Kommentar: ORF-Novelle: Gerechtere GIS – Die GIS muss an die Streamingrealität angepasst werden

Achtung, Gruppentherapie: Netflix-Serie "Willkommen in Eden" – Wir wissen schon: Heutzutage muss es so sein, dass, je idyllischer die Partyinsel ist, desto Schrecklicheres uns bevorsteht

ATV-Dauerbrenner "Bauer sucht Frau" geht in die 19. Staffel – In der ersten Folge am Mittwoch stellt Moderatorin Arabella Kiesbauer die ersten acht der insgesamt 15 Bäuerinnen und Bauern

Formel 1: Grand Prix von Monaco knackte Zuschauerrekord im ORF – Im Schnitt 931.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten den Sieg des Mexikaners Sergio Perez auf ORF 1. Der Marktanteil lag bei 46 Prozent

Wild Republic, Schicksalsjahre der Queen – TV-Tipps für Montag – Re: Geboren im Krieg, Themenmontag über Obst undGemüse, Umgezähmtes Albanien, Thema, Leto, Kulturmontag – dazu die Radiotipps

