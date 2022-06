Der Artikel "Kurz verwundert mit unbedarftem Kriegs-Sager" und der dazugehörigen Dachzeile "Historischer Holler" ist auf krone.at nicht mehr auffindbar. Foto: Screenshot/Krone.at

Hier sind die Mediennews vom Montag:

"Historischer Holler": Krone.at löscht kritischen Artikel über Kurz-Sager – Aus "Kurz verwundert mit unbedarftem Kriegs-Sager" wurde "Ukraine: Kurz für möglichst schnelle Verhandlungen"

Was die Queen schauen könnte: Serien zum Thronjubiläum – Wir haben das ultimative Entspannungsangebot für die erschöpfte Elizabeth II zur Regeneration: Von "The Crown" und "Kurier der Kaiserin" bis zu "After Life" und "Marie Kondo"

Schauspieler und Moderator Frank Hoffmann gestorben – Der gebürtige Deutsche wurde 83 Jahre alt. Er führte jahrelang durch die ORF-Kinosendung "Trailer" und war auch als Regisseur erfolgreich

Reif wie Bon Jovi: Andreas Gabalier und der ORF Steiermark in Nashville – Samstagnacht in ORF 2: "Ein neuer Anfang – Andreas Gabalier im Studio"

Qualitätsjournalist Engelbert Washietl mit 81 gestorben – Ehemaliger Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten" setzte sich über Jahrzehnte für Qualität und Ethik im Journalismus ein

Kein Entrinnen im kalten Haus: Dresdner "Tatort" am Montag* im ORF – Statt Geburtstag zu feiern, entdeckt Kommissarin Gorniak blutverschmierte Bettwäsche. Von der Frau fehlt jede Spur.

Google zahlt 466.000 Euro Entschädigung an australischen Politiker – Der Politiker war von den Videos eines Komikers dermaßen traumatisiert, dass er aus der Politik ausschied

Günter Traxlers Blattsalat: "Vielleicht ein Alzerl besser" – Schon jagt eine neue Schreckensmeldung ÖVP-Funktionären Schauer über den Rücken. Zumindest wenn man Fellners "Insider" glaubt: "Kurz-Buch sorgt bereits für Aufregung in der ÖVP."

Neuer "Tatort"-Streich aus Dresden über eine toxische Ehe – Top oder Flop? – Die Dresdner Ermittlerinnen steigen tief hinab in die Abgründe einer Beziehung

Die Glücksritter, The Others – TV-Tipps für Pfingstmontag – Zwölf Uhr mittags, Re: Mein Hund is(s)t vegan!, Rio Grande, Watchmen: Die Wächter, Drei Tage in Quiberon, My Mexican Brezel, dazu die Radiotipps

