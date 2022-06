[Livebericht] Ukraine-Ticker

[International] EU-Kommission empfahl Kandidatenstatus für Kiew

[Inland] Zeit der Schwarzseher: Gibt es für die ÖVP einen Weg aus der Negativspirale?

Die Sommerwelle wächst an – immer mehr Coronainfektionen

[Wirtschaft] Vizekanzler Kogler will weitere Hilfen für Mieter

[Panorama] Hitze im Anflug: Temperaturen über 30 Grad bis weit in die nächste Woche hinein

[Kultur] Paul McCartney wird 80 – hat jemand Papers dabei?

[Wissenschaft] Der Eisbär, der dem Meereis entsagte

[Sport] Miroslav Klose wird neuer Trainer bei Altach: "Ein sehr großer Name im Fußball"

[Karriere] Wie sich Jobsuchende heute präsentieren sollten

[Zukunft] Kommt bald die Pille für den Mann?



[Wetter]Bis zum Abend überwiegt in den meisten Landesteilen der sonnige und auch trockene Wettercharakter. Nachmittags zeigen sich lediglich über den Alpengipfeln ein paar harmlose Haufenwolken. Allgemein weht nur schwacher Wind, meist aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen in der Früh 10 bis 15 Grad, am Nachmittag 25 bis 32 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Autistic Pride Day.