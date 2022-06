[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[International] Schallenberg: Putins "nukleare Erpressung" muss aufhören

[Inland] Postenbesetzungen: Macht die ÖVP weiter, als hätte es die Causa Öbag nie gegeben?

[Gesundheit] Wie sich der Klimawandel auf die Gesundheit auswirkt

[Wirtschaft] "Da sitzen nicht lauter Klimaretter drinnen": Wie haben Teilnehmer den Klimarat erlebt?

[Web] Wie eine klassische Börse versucht, per App den Kryptomarkt zu erobern

[Sport] Scharf wie Curry: Eine Basketball-Dynastie ist wieder da

[Panorama] Oligarchensuche in Baden: Die Villen der reichen Russen

[Kultur] Aufs Land ziehen: So hab ich mir das nicht vorgestellt

[Etat] "Ich als Spitzenverdienerin": Rendi-Wagners mutige Rechnung in der "ZiB 2" über sich und Karl Nehammer

[Wissenschaft] Teleskop Gaia bringt Theorien zur Milchstraße ins Wanken

[Wetter] Mit strahlendem Sonnenschein geht es in den Sonntag. Die Quellwolken, die sich vor allem am Nachmittag über den Alpengipfeln bilden, bleiben harmlos. Im Westen sind allerdings einzelne gewittrige Schauer möglich. Der Wind weht am nördlichen und östlichen Alpenrand sowie über dem östlichen Flachland lebhaft auffrischend. Die Temperaturen erreichen in der Früh 12 bis 20 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen pendeln zwischen 27 bis 36 Grad. Am wärmsten ist es dabei in Tirol und Vorarlberg.

[Zum Tag] Heute ist Juneteenth – Freedom Day, ein Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus der Sklaverei.