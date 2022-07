Die Bezeichnung Glamping ist ein Kurzwort für glamouröses Campen. Bei diesem Urlaubstrend möchte man der Natur so nahe wie möglich sein und dabei auf keinerlei Komfort verzichten. Dazu zählen kuschelige Betten, eigenes Badezimmer, eigene Terrasse, auf Wunsch Frühstücksservice, Pool sowie weitere Wellnessangebote wie Whirlpool oder Sauna.

Luxuriöse Glamping-Unterkünfte können kleine Chalets, gemütliche Holzhäuser, romantische Baumhäuser, Zirkuswagen, Tipis, Jurten oder auch Safarizelte sein. Das Portal Glamping.info stellt einige Luxusunterkünfte für den Sommerurlaub in Europa vor.

Österreich: Wood-Lodges am Nature Resort Natterer See

Foto: Nature Resort Natterer See

Die Wood-Lodges mit Alpin-Flair stehen für Nachhaltigkeit und Exklusivität. Die großen Fenster vermitteln ein Gefühl der Verbundenheit mit der Natur. Die Wood-Lodges sind komplett eingerichtet und verfügen über eine Kochnische, Essecke, Schlafräume, Bad und teilüberdachte Terrasse mit Grill und Loungemöbeln und bieten Platz für zwei bis vier Personen.



Deutschland: Naturcamp "Zu den zwei Birken"

Foto: Naturcamp "Zu den zwei Birken"

Ein wahres Glamping-Mekka innerhalb Deutschlands sei Mecklenburg-Vorpommern, heißt es bei Glamping.info. Direkt an der Ostseeküste in Duvendiek steht das Naturcamp Zu den zwei Birken und bietet auf der gepflegten Anlage verschiedene Mietunterkünfte. Die Ferienhäuser zum Beispiel sind 70 Quadratmeter groß und bieten bis zu sechs Personen Platz; zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche, eine Sauna, ein Kamin und eine eigene große Terrasse bieten hier einen weiten Blick in die Natur.

Deutschland: Glamping Resort Biosphäre Bliesgau

Foto: Glamping Resort Biosphäre Bliesgau

Naturhotelzimmer im Glamping Resort Biosphäre Bliesgau: Im Glamping Resort Biosphäre Bliesgau wurden vier unterschiedliche Gartenbereiche und Kategorien angelegt, die typisch für die umliegende Landschaft sind. In den organisch geformten Naturhotelzimmern der Kategorien Wald-, Sonnen-, Wein- oder Obstgarten fühle man sich geborgen – jeder Bereich verfüge über seinen ganz eigenen Charme, liest man.

Schweiz: Adventurly Bubble-Suite auf historischem Weingut in Luzern

Foto: Adventurly GmbH

Im Sommer und im Winter locken die Schweizer Kantone mit Städtereisen, Panoramareisen und vielen Outdoor-Aktivitäten. Eine Nacht unter dem Sternenhimmel und doch geschützt: Das bieten die Bubble-Suites. Direkt neben einer 400 Jahre alten Weintrotte befindet sich die Bubble-Suite auf dem Weingut Klosterhof.

Niederlande: Boerderij bei Campingplatz de Kleine Wolf

Foto: Campingplatz de Kleine Wolf

Auch das ist Glamping: Der authentische Bauernhof ist für zwölf Personen eingerichtet und befindet sich mitten im Zentrum vom Campingplatz de Kleine Wolf mit einer schönen Aussicht auf die Eingangsallee. Früher war der Bauernhof umringt von Weideland, bis 1963 der Campingplatz errichtet wurde.



Italien: Agrotourismus Fattoria La Prugnola

Foto: Agrotourismus Fattoria La Prugnola

Nomadische Wohnungen gibt es auch in Italien. Besonders luxuriöse stehen am Fattoria la Prugnola, zum Beispiel die Jurten bei Agrotourismus Fattoria La Prugnola in Montescudaio (Toskana). In einem Gemeinschaftsbereich gibt es für jede Jurte ein privates Badezimmer, im Außenbereich findet man Gartenmöbel und einen perfekten Platz zum Entspannen in der Sonne.



Italien: Camping Marelago

Foto: Camping Marelago

Koala-Zelt auf Camping Marelago: vollausgestattete Safari-Zelte mit Kochecke und Terrasse – wunderschön gelegen im italienischen Caorle.



Kroatien: Aminess Maravea Camping Resort

Foto: Aminess Maravea Camping Resort

Kroatien begeistert Glamping-Fans mit einer Vielzahl an Campingunterkünften in traumhafter Landschaft. Modern und luxuriös, erst in 2018 neu erbaut – die Mobilheime Amber Sea Luxury Pool in Istrien befinden sich in der verkehrsfreien Siedlung, dicht am Meer und nah am Pool – inklusive Concierge-Service.



Spanien: Camping Cala Canyelles

Foto: Vacanceselect

Die originelle und modern eingerichtete Cocosuite an der Costa Brava vermittle echtes Camping-Feeling und eigne sich für Paare oder Familien mit kleinen Kindern, liest man. Der 4-Sterne Campingplatz Canyelles liegt zwischen Lloret de Mar und Tossa de Mar an der spanischen Costa Brava. Die "Wilde Küste" im Nordosten Spaniens ist von Badebuchten zwischen steil abfallenden Felsen geprägt.

Frankreich: Chateaux Dans Les Arbres / Bordeaux

Foto: Chateaux Dans Les Arbres

Mit über 11.000 Campingplätzen sei Frankreich das Land mit den meisten Plätzen in Europa. Speziell die Region rund um Bordeaux sei unglaublich schön, genauso wie die Stadt an sich. Der exzellente Wein der Region lasse sich perfekt in einem Baumhaus genießen, das den Begriff "Luxus" neu definiert: "Glamping auf Chateaux Dans Les Arbres ist etwas, das man so schnell nicht mehr vergessen wird", heißt es bei Glamping.info. In vier verschiedenen Ausführungen dieser extravaganten Unterkünfte kann man den Luxus in Baumkronen genießen. (red, 3.7.2022)

