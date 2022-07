Taron Egerton als Gefängnis-Insider in "Black Bird", Medienprozesse: "Bild" und "Heute" müssen Witwe zehntausende Euro zahlen, "Clownfall": So berichten britische Zeitungen zu Johnsons Rücktritt

Das "3000"-Ensemble in "Liebesdings" (v. li.): Linda Pöppel, Paul Zichner, Victoria McConnell, Anna Thalbach, Maren Kroymann, Simon Pearce und Lucie Heinze. Foto: Constantin Film

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Anika Decker: "In Drehpausen haben wir uns in die Riesenmuschi gekuschelt" – Anika Deckers romantische Komödie "Liebesdings" startet dieses Wochenende im Kino. Ein Gespräch über Frauen, die es angeblich nicht gibt, Karrieren, die kein Zufall sind, und – eh klar – Nora Ephron

Gendern im ORF verletzt nicht das Objektivitätsgebot – Die Medienbehörde Komm Austria hat eine Beschwerde darüber, dass das Gendern in Informationssendungen gegen das ORF-Gesetz verstoße, abgewiesen

Medienprozesse: "Bild" und "Heute" müssen Witwe zehntausende Euro zahlen – Eine 30-Jährige klagte Boulevardmedien, die den Unfalltod ihres Mannes reißerisch ausgeschlachtet hatten

Taron Egerton als Gefängnis-Insider in "Black Bird" – Drogendealer Jimmy Keene wird in den sechs Episoden in ein Hochsicherheitsgefängnis geschickt, um einen Serienmörder zu überführen. Eine Thrillerserie aus der Feder von "Shutter Island"-Autor Dennis Lehane

"Clownfall": So berichten britische Zeitungen zu Johnsons Rücktritt – Der Rückzug kam nicht überraschend, doch Großbritanniens Medien hatten am Freitag ausnahmslos Boris Johnson auf ihren Titelseiten. Von Untergängen, Clowns und Abschiedsküssen

90er-Jahre-Serie "X-Factor" kommt mit neuen Folgen auf RTLzwei zurück – Die Dreharbeiten mit "Star Trek"-Schauspieler Jonathan Frakes sollen am 1. August in Los Angeles starten

Kreta, Janet Jacksons Nipplegate und Crimson Peak: TV-Tipps für Freitag – Source Code, Pussy, Universum History: Geheimnisse der Pharaonen, Pleasure, Power! – Die weibliche Lust in der Popkultur – mit Radiotipps

