[Wirtschaft] Heizen bis 19 Grad in Büros und Ämtern: Erster Entwurf für EU-Notfallplan bei Gaslieferstopp

[Energie] 2020 sind die letzten Kohlenfuhren in Mellach bei Graz eingelangt. Dann lief das Kraftwerk mit Gas, dann das Aus. Jetzt soll es mit Kohle zurück an den Start

[Ukraine-Livebericht] Getreide könnte bald aus ukrainischen Häfen exportiert werden

[U-Ausschuss-Livebericht] U-Ausschuss befragt frühere Wirtschaftsministerin Schramböck

[International] Demonstranten in Sri Lanka kündigen Rückzug aus Präsidentenpalast an

[Inland] Postenschacher-Vorwurf um Grazer Rektorenbestellung

[Kultur] Guns N'Roses live in Wien: Mit dem Spatzi auf Kanonen schießen

[Wissenschaft] Männer werden unter Einfluss des Sonnenlichts hungriger

[Wetter] Restwolken halten sich an der Alpennordseite und im Süden, hier kann es mitunter auch noch ein paar Regentropfen geben, am Nachmittag wechseln Sonne und Wolken einander ab. Nördlich der Donau beginnt der Tag noch sehr sonnig, aber auch hier machen sich am Nachmittag ein paar Wolkenfelder bemerkbar. Der Wind weht generell schwach bis mäßig, im Donauraum mitunter lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 10 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen 28 bis 35 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der nichtbinären Menschen.