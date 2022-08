Serienreif-Podcast mit Serien für die Urlaubsstimmung; Erinnerungslücken in "Surface" auf Apple TV+ und das nahende Ende der GIS als medienpolitische Chance

TV-Tagebuch: Arglose Spaziergänger und scharfe Kritik an Polizei: Grüne Klubobfrau Maurer in der "ZiB 2" –Nach dem Tod von Lisa-Maria Kellermayr kritisiert Maurer die oberösterreichische Polizei scharf: "Weder die Kompetenz noch die Bereitschaft, den Fall zu verfolgen"

Serienreif-Podcast: Welche Serie bringt Sie in Urlaubsstimmung – Welchen Serienort möchten Sie unbedingt besuchen? Welche Serie ziehen Sie sich am nächsten Regen- oder Hitzetag in einem Stück rein? Ein Rundruf zum Zweck der Inspiration

Anarchie statt Flowerpower: Doku "Absolutes Fiasko: Woodstock ’99" auf Netflix – Das Ausmaß an Gewalt nach drei Tagen Hitze, Substanzen und Sexismus schockiert in Woodstock ’99 in Form von Plünderungen, Brandstiftung und Vandalismus besonders

Frau über Bord: Wenn die Erinnerung fehlt: "Surface" auf Apple TV+ – Die neue Apple-TV+-Serie "Surface" fragt, was von uns bleibt, wenn die wichtigsten Erinnerungen fehlen. Gugu Mbatha-Raw auf der Suche nach dem Langzeitgedächtnis und dem Apple-ID-Passwort

Kommentar von Niko Alm: ORF unser: Das nahende Ende der GIS ist eine medienpolitische Chance – Die Debatte über die Finanzierung lenkt von entscheidenden Fragen ab: Was soll das größte Medienhaus leisten? Wie wird es unabhängiger?

Disney+: Neue "Star Wars"-Serie "Andor" erzählt Vorgeschichte zu "Rogue One" – Erzählt ab 21. September auf Disney+ Cassian Andors Kampf gegen die Revolution vor "Rogue One" – Zwei Staffeln über eine Handlungsdauer von fünf Jahren

Serienforum: Welche Miniserie hat Ihnen am besten gefallen? – Es gibt Serien, die nach gerade einmal einer Staffel zu Ende sind, aber Eindruck hinterlassen und einen nachhaltig begeistern. Welche war das bei Ihnen?

Switchlist: Die Känguru-Chroniken, Im Reich der Tiefe, Am Schauplatz: Im Reich der Reptilien, Dreiraumwohnung, Central Intelligence, Von Buhlschaften und Jedermänner – TV-Hinweise für heute Abend

