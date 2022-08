Büros von heute bieten jede Menge Flexibilität und sind fast so gemütlich wie das eigene Wohnzimmer. Die besten wurden nun ausgezeichnet und in einem Bildband versammelt

Es sind die Räume, nicht die Plätze, die im Büro von heute im Fokus stehen. Was damit gemeint ist? Der eingesessene Schreibtischsessel, das Bild von der Familie sowie der Kaktus, die am Schreibtisch stehen, sind Schnee von gestern. Über die letzten Jahre "entwickelte sich eine regelrechte Kultur des eigenen Ortes im Einzel- oder Großraumbüro", schreibt der Autor und Architekturhistoriker Andreas K. Vetter im Vorwort des Buches "Best Workspaces". Und genau diesen einen Ort will man im modernen Büro auflösen. Im 21. Jahrhundert gehe es nun endlich auch in der Arbeitswelt um Innenarchitektur, schreibt Vetter weiter, und das Büro wurde "kontinuierlich in eine vollkommen neue Qualität transformiert".