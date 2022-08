[International] FBI suchte offenbar Nuklearunterlagen bei Razzia in Donald Trumps Anwesen

Afghanistan: Ein Jahr Talibanherrschaft, doch der Widerstand lässt sich nicht entmutigen

[Ukraine-Liveticker] Atomenergiebehörde sieht keine unmittelbare Bedrohung des AKW Saporischschja

[Kommentar der anderen von Erich Neuwirth] Die Datenlage über die Covid-Pandemie ist miserabel. Dabei könnte man genau mit diesen Informationen Fehlvorstellungen korrigieren.

[Pandemie] Bisher sieben Entschädigungsanträge wegen Impfschäden genehmigt

[Web] Samsung macht immer mehr auf Apple – und das ist ein Problem

[Wirtschaft] Haribo macht halb so froh: Wenn Verpackungen schrumpfen und Preise gleich bleiben

[Sport] Rapid erreicht nach Krimi gegen Neftci Baku Playoff der Conference League

[Wetter] Ein Tiefzentrum in hohen Schichten kommt über dem Ostalpenraum zu liegen, damit wird das Wetter unbeständiger. Außer ganz im Westen gehen ab dem Vormittag verbreitet Regenschauer oder kurze Gewitter nieder. Am Nachmittag klingen diese wieder ab, nur noch im Süden sind restliche Regengüsse zu erwarten. Am meisten Sonne gibt es dann in Vorarlberg. Der Wind weht schwach, alpennordseitig mäßig aus östlichen Richtungen. Frühtemperaturen 9 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Weltjugendtag.