Foto: IMAGO/SEPA.Media

Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

TV-Tagebuch Innenminister Karner in der "ZiB 2": Mit dem Zeigefinger gegen Schlepper Es sah aus, als würde Karner bitten, ihm Handschellen anzulegen – ein kurioses Bild

Oe24 Fellner-Gruppe stellt Print-Sonntagsausgabe von "Österreich" ein Niki Fellner: "Hohe Papierpreise und Spritkosten lassen kostendeckende Produktion der Sonntagszeitung nicht mehr zu". Bisher Nummer zwei der Sonntagsblätter

Printmarkt Auflagenkontrolle: E-Paper stabilisieren im ersten Halbjahr 2022 Rückgänge auf Papier "Oe24" fährt Druckauflage um ein Drittel zurück

Mittelerde Finaler Trailer zu "Herr der Ringe"-Prequel "Ringe der Macht" veröffentlicht Die Fantasy-Serie startet am 2. September, Amazon Prime gewährte nun in einem finalen Trailer weitere Einblicke

Serie "Bosch: Legacy": Das ewig Böse in der Stadt der Engel In der Fortsetzungsserie feiert Titus Welliver in der Rolle des Harry Bosch ein ultracooles Comeback. Eine Serienfigur wie Rotwein: Je älter, desto besser

Trash-TV ATV lädt ab Oktober zur Promi-Reality-Show "Forsthaus Rampensau" Ab 6. Oktober bei ZAPPN und ATV. Dem Siegerpaar winken 20.000 Euro in bar sowie der Titel "Rampensau 2022"

Apple TV+ Hillary Clinton verlor gegen Kim Kardashian im Jura-Quiz In der Fragerunde bei Clintons neue Dokuserie "Gutsy" gewann Kardashian haushoch. "Sie muss an ihrer Reaktionsfähigkeit arbeiten", sagte Tochter Chelsea über die Leistung der Mutter

Umstrittene Versetzung Erneut Turbulenzen beim slowenischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen Neuem Direktor von TV-Slovenija wird Druckausübung und Einschüchterung von Journalisten vorgeworfen

Switchlist Dok1: Unsere große kleine Farm, Stipsits und Wir beide – TV-Tipps für Mittwoch Re: Schwangere unter Druck, Creed – Rock's Legacy, Menschenleben auf Arte, dazu das Weltjournal über die Ukraine – und die Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!