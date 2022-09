Liebe Leserin, lieber Leser,

am Donnerstag hat das Kryptonetzwerk Ethereum ein grundlegendes Update seiner Blockchain abgeschlossen. Ziel ist ein geringerer Energieverbrauch. Doch: Was bedeutet das für Bitcoin und Co? Wir haben den Blockchain-Experten Robert Schwertner gefragt.

Außerdem haben wir Julia Körner getroffen. Die Österreicherin gestaltet Hollywood-Kostüme im 3D-Drucker, unter anderem für den Marvel-Film "Black Panther". Und: Marktwächter steigen bei Microsofts Übernahme von Activision auf die Bremse

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!





Blockchain-Experte: "Bitcoin ist jetzt das umweltfeindliche Enfant terrible"

Wie eine Österreicherin Hollywood-Kostüme im 3D-Drucker gestaltet

Marktwächter steigen bei Microsofts Übernahme von Activision auf die Bremse

Youtube zwingt Nutzer offenbar, bis zu zehn Werbeclips hintereinander anzusehen

Tesla-Chef Musk wirft Twitter Versäumnisse bei der Datensicherheit vor

UN-Bericht: Spionagesoftware bedroht Recht auf Privatsphäre

Tesla plant weiterhin Batteriefabrik in Deutschland