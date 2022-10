Die längste Straße Europas

E 40, die Europastraße. Foto: AdobeStock

Den Rekord als längste europäische Straße belegt mit mehr als 8.000 Kilometern die E 40. Sie verläuft vom französischen Calais am Ärmelkanal quer durch Mittel- und Osteuropa. Ihr Ende bildet Ridder, eine Bergbaustadt in Kasachstan, nahe der Grenze zu Russland. Als sogenannte Europastraße gehört sie zu einer Klasse von Fernstraßen in Europa sowie in Zentral- und Kleinasien.

Die längste Straße der Welt

Carretera Panamericana. Foto: AdobeStock

Nach dem Spitzenreiter in Europa brennt die Frage nach dem weltweit längsten Fahrweg unter den Nägeln. Und sie ist es, die alle Längenrekorde sprengt: Die Carretera Panamericana reicht von Alaska bis zum südlichen Ende Argentiniens. Mit ihren rund 30.000 Kilometern überwindet sie eine unübertroffene Distanz. Streng genommen besteht die Panamericana aus einem Straßennetz, welches jedoch ohne Unterbrechung die weltweit längste Strecke bereithält. Die legendäre Route blickt auf eine ebenso beeindruckend lange Historie zurück. In den 1920er Jahren kam die Idee auf, ganz Amerika durch eine Straße zu verbinden. 1936 war es dann so weit.

Die Straße durch die meisten Länder

Und noch einmal die Panamericana. Foto: AdobeStock

Die längste Straße der Welt ist gleichzeitig die Straße durch die höchste Anzahl an Ländern. Ganze 17 Nationen lernen Reisende auf der Panamericana kennen, ohne die Straße zu verlassen. Sie führt über zwei Kontinente hinweg und durch sechs Zeit- und vier Klimazonen. Dabei bietet sie den Insassen unterschiedlichster Fahrzeuge mindestens genauso vielfältige Eindrücke der Landschaft außerhalb des Fensters. Die "Königin der Straßen" verläuft durch 90 Kilometer Dschungel, aber auch an Wüstenstrichen vorbei und hinauf ins Hochgebirge. Ein Teilabschnitt geht entlang der Küste des Pazifischen Ozeans – eine einzigartige Vielfalt an Bildern und Live-Eindrücken.

Die längste gerade Straße

Highway 10. Foto: AdobeStock

Die längste kerzengerade Straße der Welt ist in Saudi-Arabien anzutreffen: der Highway 10. Er verbindet die Stadt Haradh im Landesinneren mit Al Batha an der Grenze zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Von Verkehrsteilnehmern fordert er allerdings höchste Konzentration. Denn es mangelt sowohl an Kurven als auch an abwechslungsreicher Landschaft. Links und rechts der Straße ist nichts als Wüste. Das bedeutet, Vorsicht walten zu lassen, damit bei so viel Eintönigkeit keine Müdigkeit aufkommt.

Die breiteste Straße

Eixo Monumental. Foto: AdobeStock

Die Monumentalachse verläuft von Ost nach West und verbindet die Hauptstadt Brasiliens, Brasília, mit dem Rest des Landes. Die Eixo Monumental, wie sie Einheimische nennen, ist nur acht Kilometer lang. Ihre stolzen 250 Meter Breite macht sie jedoch zur breitesten Straße der Welt. Die Konzeption entstand gleichzeitig mit dem Bau von Brasília. Das Gesamtkonzept der neu angelegten Stadt basierte dabei auf fantastischen Dimensionen. Mit der Fertigstellung am 21. April 1960 feierten zwölf Fahrbahnen Einweihung. Diese führen an diversen Denkmälern und bedeutenden Bauten vorbei. Die Eixo Monumental löste die Avenida Presidente Vargas in Rio de Janeiro als global breiteste Straße ab. Sie übertrifft deren Breite um mehr als das Dreifache.

Der längste Straßentunnel

Lærdalstunnel. Foto: AdobeStock

Viele kennen den längsten Bahntunnel durch das Gotthardmassiv. Doch der längste Straßentunnel der Welt befindet sich weit abseits der Alpen in Norwegen. Nirgendwo sonst erleben Autofahrer und Co eine derart lange Tunnelfahrt. Rund 24 Kilometer lang ist der Lærdalstunnel zwischen dem gleichnamigen Lærdal und der Ortschaft Aurland. Er lässt die Distanz Oslo bis Bergen ganz ohne Fähre überbrücken – und das auch im Winter. Um die Fahrt ohne Tageslicht zu erleichtern, bietet er Verkehrsteilnehmern eine innovative Beleuchtung sowie eine leicht kurvige Streckenführung. Drei bunte Haltemöglichkeiten ermöglichen einen kurzen Stopp.

Das längste Straßennetz

Schier endlose Roadtrips: die Straßen der USA. Foto: AdobeStock

Gigantische 6.430.366 Kilometer lang ist das offiziell längste Straßennetz auf dem Planeten. Es überrascht wenig, dass es sich im Land der Superlative befindet: in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Nation der großzügigen Highways verbucht nicht nur die meisten zugelassenen Autos weltweit. Sie beansprucht auch einen Mammutanteil der insgesamt 32 Millionen Straßenkilometer auf der Erde für sich. Hier heißt es: volle Fahrt voraus für schier endlose Roadtrips durch abwechslungsreiche Landschaften.

Die höchste Straße

Karakorum Highway. Foto: AdobeStock

Der Karakorum Highway in China gilt als die höchste Straße der Erde. Die mehr als 1.200 Kilometer lange Fernstraße erreicht ihren absoluten "Höhepunkt" auf exakt 4.693 Metern Höhe. Hier hat man vom Kunjirap-Pass einen spektakulären Ausblick. Die weltweit höchste Straße erreichen Reisende über Kaschgar in der westchinesischen Provinz Xinjiang. Alternativ geht es von Havelian im Nordwesten Pakistans aus los. Unterwegs lassen sich Eindrücke des berühmten Achttausenders Nanga Parbat oder des westlichen Himalaya-Gebirges sammeln.

Die höchste Autobahnbrücke

Beipanjiang-Brücke. Foto: AdobeStock

Eine weitere Höchstleistung, die China verbuchen kann: Mehr als einen halben Kilometer hebt sich die Beipanjiang-Brücke vom Boden ab. Damit ebnet sie im Südwesten des Landes Fahrzeugen zwischen den beiden Provinzen Yunnan und Guizhou den Weg in luftige Höhen. Die höchste Autobahnbrücke der Welt ist Teil des Hangrui Expressways G56. Dieser reicht bis zur Grenze nach Myanmar. Genau 565 Meter schauen Insassen in den Abgrund, wenn sie auf der Rekordbrücke unterwegs sind.

Die meisten Fahrstreifen

Avenida 9 de Julio. Foto: AdobeStock

Einen wahren Straßendschungel mit 14 Fahrspuren kennen die Bewohnerinnen und Bewohner der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Dort befinden sich auf einer Breite von rund 140 Metern 14 Spuren auf der Avenida 9 de Julio. Obwohl die Bauteams extra ganze Häuserblocks entfernten, gibt es keine Fußgängertunnel. Die Überquerung der XXL-Straße mit mehreren Ampelphasen gilt daher als kleine Geduldsprobe. (red, 4.10.2022)

Weiterlesen

Sieben herbstliche Städtetrips mit Sonnengarantie

Die besten und die schlechtesten Airlines der Welt

Roadtrip: Die zehn faszinierendsten Routen der Welt

"Time": Die 13 besten Orte in Europa 2022



Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einer Aussendung des Autovermieters Sunny Cars . Der Text wurde redaktionell bearbeitet und teilweise gekürzt.