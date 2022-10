Als ich Haile Gebrselassie ein Jahr nach einem Event wieder sah, fragte er nach meiner Mutter. "Did she start running? Is she enjoying it? Please tell her that I am proud of her."

Ich war – gelinde gesagt – sprachlos. Zunächst einmal, weil der Säulenheilige der Laufwelt sich überhaupt an mich erinnerte.

Ich hatte ihn ein Jahr zuvor beim "Great Ethiopian Run" in Addis Abeba mit einer Gruppe getroffen. Ein klassisches "Meet-&-Greet", das der Star 1.000-mal erlebt hat. Aber Haile wusste trotzdem, was ich damals, nachdem die Gruppe ihre Verehrer-Fragen über ihn, Olympia und den Ruhm gestellt hatte, gefragt hatte: "Am anderen Ende der Skala sind die Jedermenschläufer. Menschen, die oft vor dem ersten Schritt Angst haben. Nehmen wir meine Mutter, eine Pensionistin: Wie bringt man die zum Laufen – und wie behält man sie dort?"