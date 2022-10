Martin Thür und Kurz-Anwalt Werner Suppan bei der Motivforschung in der "ZiB 2". Foto: Screenshot/ORF-TVThek

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Ein aufgezeichnetes Telefongespräch als Entlastung für Sebastian Kurz? – In der "ZiB 2" erklärte Kurz-Anwalt Werner Suppan, wie der Ex-Kanzler ein Gespräch mit seinem Ex-Vertrauten Thomas Schmid aufnahm und dass die Verwanzung ein "lustiges journalistisches Narrativ" sei

"Wiener Zeitung": Gewerkschaft prüft Klage gegen die Republik – Im Redaktionsstatut verpflichtend vorgesehene Verhandlungen fanden nie statt, kritisiert die JournalistInnengewerkschaft

Sexuelles Feuer und ein guter Rat der Hausärztin: "Liebesg'schichten und Heiratssachen" zieht Bilanz – Nina Horowitz besucht Kandidatinnen und Kandidaten und spricht mit ihnen über ihre Partnersuche und ihre neuen Beziehungen – Donnerstag, 20.15 Uhr in ORF 2

Sensationsgier: Auch Schauspielerin Judi Dench kritisiert Netflix-Serie "The Crown" – Im Vorfeld der fünften Staffel befürchtet Dench, dass das Publikum nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann

"American Pie" reloaded: "The Sex Life of College Girls" auf Amazon Prime – Vier Studentinnen versuchen, das erste Jahr an einer Eliteuniversität mit seinen Höhen und Tiefen zu überstehen – sexuelle Fremdschäm-Eskapaden inklusive

Neuer Wintersportkanal: ServusTV On zeigt Highlights vom Ski-Weltcup – Zusätzlich sollen noch Porträts und Analysen von Expertinnen und Experten zu sehen sein

Tim Mälzer kocht in Dokuserie mit Menschen mit Down-Syndrom – 13 Menschen in das dreimonatige Projekt involviert – Am 24. Oktober auf Vox

Star Wars, Pan Am, Causa Schmid, Liebesg’schichten und Heiratssachen: TV-Tipps für Donnerstag – Minenräumerinnen in der Ukraine, Forsthaus Rampensau, #lookslike: Realität vs. Instagram, Eco Spezial: Landwirtschaft am Wendepunkt – Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!