Zweifelsohne gehört Pizza zu den Lieblingsspeisen der Menschen in Österreich. Dabei sind die Geschmäcker aber verschieden. Manche mögen's klassisch neapolitanisch mit hauchdünnem Boden und flaumigem Rand, andere bevorzugen moderne Interpretationen, und dann gibt's natürlich auch noch die Fraktion Pizza Hawaii.

Schwierig zu Hause nachzumachen: Am besten schmeckt der italienische Klassiker frisch aus dem Pizzaofen. Foto: Getty Images

Wie die Vorlieben der "Falstaff"-Community gelagert sind, hat das Kulinarikmagazin nun in einem zweistufigen Voting eruiert. Nach einer Nominierungsphase hatten die Mitglieder zwei Wochen Zeit, um für ihre Favoriten zu stimmen. Danach wurden für jedes Bundesland die zehn beliebtesten Pizzerien erhoben. Mit rund 67 Prozent konnte sich die Osteria Noi in Salzburg über die mit Abstand meisten Stimmen im Bundesländervergleich freuen. Auf den Plätzen zwei und drei finden sich die Pizzeria Fellini (62 Prozent) aus Hohenems und die Innsbrucker Pizzeria Una (51 Prozent). In Wien führt Passione Da Ferdinando das Ranking an. Das Lokal in Hietzing ist vor allem für sizilianisches Streetfood bekannt.





Die Top Ten je Bundesland

Wien

Passione Da Ferdinando, 1130 Wien Alfredo, 1160 Wien L'Autentico, 1190 Wien Piazza Colombo, 1100 Wien Pizza Bussi Ciao!, 1080 Wien Disco Volante, 1060 Wien Via Toledo Enopizzeria, 1080 Wien 404 – Don’t Ask Why, 1010 Wien Pizzeria Il Mercato, 1020 Wien Riva, mehrere Standorte in Wien

Niederösterreich

Pizzamanufaktur 16, 3261 Steinakirchen am Forst Dolce Vita, 3100 St. Pölten Pizzeria Firenze, 3500 Krems Pizzeria Spessore, 2100 Korneuburg Pasta e Pizza, 3390 Melk Himmelblau, 2700 Wiener Neustadt Pizzeria Domani, 2231 Strasshof Da Gigi, 3100 St. Pölten Ristorante Fuoco, 3100 St. Pölten Pizzeria De Icco, 3385 Markersdorf

Burgenland

Joe's Pub, 7100 Neusiedl am See Kevo’s Pizza, 7301 Deutschkreutz Pizzeria Na-Nu, 7423 Grafenschachen Restaurant Pizzeria Fuith, 7423 Pinkafeld Trattoria da Montefusco, 7571 Rudersdorf Pazzeria, 7210 Mattersburg Da Capo am Nyikospark, 7100 Neusiedl am See Goin, 7161 St. Andrä am Zicksee Pizzeria Giuseppe, 7083 Purbach Oscars, 7000 Eisenstadt

Oberösterreich

Hacklpizza, 4810 Gmunden De Michele – Verace Pizza Napoletana, 4840 Vöcklabruck Surace Cucina, 4020 Linz Radius, 4020 Linz Da Giulio, 4030 Linz Ernesto caffè. osteria. weinbar., 4910 Ried im Innkreis Ristorante La Ruffa, 4020 Linz Die Donauwirtinnen, 4040 Linz Pizzamanufaktur Casa Vecchia, 4100 Ottensheim Sorrento, 4902 Wolfsegg am Hausruck

Salzburg

Osteria Noi, 5201 Seekirchen Pizza Per Tutti, 5301 Eugendorf Pizzeria da Giacomo, 5020 Salzburg All'angolo, 5020 Salzburg Lärchenstadl Katschberg, 5582 St. Michael im Lungau La Cantinetta, 5020 Salzburg Pizzeria Casaantonio e Piccolo Giò, 5020 Salzburg Cicchetti, 5020 Salzburg Bella Palma, 5400 Hallein Pizzarei, 5611 Großarl

Steiermark

Pizzeria Heuboden, 8093 St. Peter am Ottersbach Dejavu Pizza by Sacco, 8160 Weiz Das Eggenberg, 8020 Graz Ristorante Pizzeria da Silvano, 8861 St. Lorenzen ob Murau Pizzeria Gruber, 8240 Friedberg Pizzeria Bellaeva, 8344 Bad Gleichenberg Pizzaiolo, 8010 Graz Casa Costiera, 8010 Graz Osteria dei sensi, 8010 Graz Camp 7, 8490 Bad Radkersburg

Kärnten

Pizzeria Don Carlo, 9100 Völkermarkt Bella Italia da Salvatore, 9125 Kühnsdorf Pizzeria Peppino, 9872 Millstatt Guiseppe's, 9583 Faak am See Pizzeria WernBerg, 9241 Wernberg None’s Seeboden, 9871 Seeboden Restaurant Pizzeria Stella Marina, 9500 Villach Panperfocaccia, 9500 Villach I am no Italian, 9020 Klagenfurt

Tirol

Una, 6020 Innsbruck Memory, 6352 Ellmau Der Kuckuck, 9971 Matrei Amici, 6020 Innsbruck Die Pizzerei, 6020 Innsbruck Due Sicilie, 6020 Innsbruck Paninothek, 6020 Innsbruck H'ugo's, 6370 Kitzbühel Pizza Crocodiles, 6020 Innsbruck Pizzeria San Marco Gasthaus Traube, 6621 Bichlbach

Vorarlberg

Pizzeria Fellini, 6845 Hohenems Schneggarei, 6764 Lech Isola Bella, 6900 Bregenz Gams, 6870 Bezau Pizzeria Antonio, 6700 Bludenz Il Bel Paese, 6780 Schruns Belvedere, 6832 Röthis Pizzeria Olympia, 6764 Lech Pizzeria Il Giardino, 6700 Bludenz Dà Ingo, 6884 Damüls

(red, 21.10.2022)