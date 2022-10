An Filmen aus dem Horrorgenre scheiden sich – im Wortsinn – die Geister. Sensiblen Menschen kann schon ein Thriller mit gruseligen Elementen nervenaufreibend genug sein, während Hartgesottene erst so richtig aufleben, wenn auf der Leinwand das Blut spritzt. Und wer Halloween mit Kindern feiert, für den sollte der gewählte Film so harmlos und nett wie möglich sein und sie keinesfalls bis in den Schlaf verfolgen. Dementsprechend groß ist auch die Bandbreite an Filmen, die zu Halloween über die Bildschirme flackern können.

"NEIN! Warum geht sie jetzt ganz allein mitten in der Nacht in den dunklen Keller hinunter?!" Foto: Getty Images/iStockphoto/Boris Jovanovic

Horrorfilme für jeden Geschmack

Der Klassiker unter den Halloween-tauglichen Filmen ist wohl die gleichnamige Filmreihe um Serienmörder Michael Myers, die inzwischen dreizehn Teile umfasst – wovon der letzte unter dem Titel "Halloween Ends" erst kürzlich erschienen ist und aktuell in den heimischen Kinos läuft. Mit anderen mehrteiligen Klassikern wie "Texas Chainsaw Massacre", "Scream" oder "Der Exorzist" kann man ebenfalls wenig falsch machen. Filme, basierend auf Buchvorlagen des "king of horror" Stephen King, sei es "Shining", "Friedhof der Kuscheltiere" oder "Es", treffen ebenfalls den Geschmack vieler Horrorfilmfans.

Sehen Kinder ab einem gewissen Alter zu, kann dagegen das Hexenspektakel "Hocus Pocus" der Film der Wahl sein, dessen Fortsetzung "Hocus Pocus 2" seit Ende September auf Disney+ gestreamt werden kann. Wer es extremer liebt, den reizt vielleicht der als "schlimmster Horrorfilm aller Zeiten" bezeichnete spanische Streifen "Verónica", der sich um paranormale Vorkommnisse und den ungeklärten Tod eines jungen Mädchens infolge einer Séance dreht. Andere wollen vielleicht lieber bei allem Grusel auch etwas zu lachen haben – dann könnte "Shaun of the Dead", "Zombieland" oder auch "Beetlejuice" für den Filmabend am 31. Oktober gut passen.



Horrorfilme können subtil oder splattermäßig daherkommen, von Zombies, Hexen, Axtmördern oder Psychopathen handeln. Doch ob man mitansehen muss, wie jemand um sein Leben rennt oder um sein Leben bettelt, ob man es mit übersinnlichen Mächten oder allzu realen Serienkillern zu tun bekommt: Sich beim Anschauen eines Filmes ein wenig oder auch sehr zu gruseln, macht vielen Menschen Spaß. Filmkost, die nichts für schwache Nerven ist, birgt für so manchen einen ganz eigenen Reiz. Und auch schlaflose Nächte als immanentes Risiko nach dem Genuss eines Horrorstreifens werden dafür oftmals gern in Kauf genommen.

Die besten Horrorfilme: Ihre Tipps, bitte!

Welcher richtig gut gemachte Horrorfilm hat Ihnen schon den Schlaf geraubt? Lieben Sie Filmabende zu Halloween – und welcher Horrorfilm steht heuer auf dem Programm? Können Sie einen absoluten Horrorklassiker empfehlen, haben einen unbekannteren Geheimtipp oder wissen einen, den man ohne Bedenken mit Kindern ansehen kann? Oder ist das Genre so gar nichts für Sie? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 31.10.2022)