Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Statement Presseclub Concordia lehnt Regierungsentwurf zur "Wiener Zeitung" ab "Journalistenausbildung unter Kontrolle des Bundeskanzlers ist mit Medienfreiheit und Demokratie völlig unvereinbar"

Datenanalyse Frauen werden in österreichischen Tageszeitungen weniger als halb so oft erwähnt wie Männer Nur ein weiblicher Vorname findet sich unter den Top-20-Nennungen in der Berichterstattung. Sportberichte weisen die größte Ungleichheit auf

Pressefreiheit "Falter" legte den Heller-Anwälten die Recherchen vorab vor Wiener Stadtzeitung erfüllte den Wunsch, den Text vorab lesen zu können, und bekam Stillschweigen zugesichert. Klenk: "Kein Autorisierungsprozess"

TV Medienberichte: Comcast erwägt offenbar Verkauf von Sky Deutschland Geringere Umsätze in Deutschland und Italien drückten zuletzt das Quartalsergebnis

Fernsehzukunft "Will Deutschland weiter parallel zwei bundesweite Fernsehsender?" WDR-Intendant will große Rundfunkreform. Runder Tisch solle ohne Denkverbote einen neuen Gesellschaftsvertrag für den gemeinnützigen Rundfunk ausarbeiten

TV-Diskussion Mitdiskutieren bei "Talk im Hangar 7" Wilder Wolf, gefräßiger Otter – Zu viel Schutz für Räuber?

Serienforum Beste Zeichentrickserien für Kinder: Ihre Favoriten? Serien, die man selbst als Kind nie verpasst hat – und solche, die bei der heutigen jungen Generation über die Bildschirme flimmern: Teilen Sie Ihre Cartoon-Favoriten

Fanartikel Neues Buch mit To-do-Liste für "Star Trek"-Fans erschienen "Bucket List für Trekkies" wartet mit 222 Empfehlungen auf

Switchlist Pride, Gefahr Fake News und die Wüste der Alpen: TV-Tipps für Donnerstag Außerdem Reportagen über die Dürre in Rumänien und den Tierärztemangel in Österreich sowie "Eco" und "Stöckl"

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!