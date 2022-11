Liebe Leserin, lieber Leser,

das Institute of Science and Technology bestätigt einen Cyberangriff. Die Angreifer konnten dank eines erfolgreiches Phishing-Angriffes in die Forschungseinrichtung eindringen. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar – jedoch wurden Daten verschlüsselt.

Außerdem widmen wir uns dem Chaos, das Elon Musk bei Twitter angerichtet hat: Sein Abomodell zum blauen Haken wird zum Sicherheitsrisiko, während Mastodon immer mehr Nutzer verzeichnet.

Das und mehr lesen Sie heute im Webstandard.

Cyberangriff: Institute of Science and Technology bestätigt Verschlüsselung von Daten

Twitter laufen nach Musk-Übernahme Werbekunden davon

Applaus und Kritik: Musk twittert Wahlempfehlung für Republikaner

US-Behörden beschlagnahmen Bitcoins im Wert von 3,4 Milliarden Dollar

Handy aufladen in acht Minuten: Xiaomi und Co im problematischen Watt-Wettlauf

"Stranger Things": Neues VR-Spiel zur Hitserie lässt in die Haut des Bösen schlüpfen

Signal: Der verschlüsselte Messenger bietet nun auch Storys wie Instagram

Apple TV 4K 2022 im Test: Das Premium-Gerät für Streaming-Services ist zurück

Musk überlegt wohl, ganz Twitter hinter eine Paywall zu stellen