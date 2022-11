Reaktionen

Roberto Martinez (Belgien-Teamchef): "Es ist ein schwieriges Ergebnis. Wir haben unser Spiel nicht in Gang gebracht. Wir müssen zusammenhalten und im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen. So etwas passiert bei einer WM. Wir haben gute Momente gehabt, aber wir haben keine klaren Torchancen herausgespielt. Wir haben einige Halbchancen gehabt. Aber wenn man dieses erste Tor zulässt, ändert das, das Spiel radikal. Es war eine Standardsituation. In dem Moment, als wir das Tor kassiert haben, haben wir die Fassung zu sehr verloren. Wir wussten, dass Marokko viele Spieler hinter den Ball bringen wird, aber wir konnten nicht durchbrechen. In dem Moment, als wir das Tor bekommen haben, ist uns das Spiel entglitten."

Eden Hazard (Belgien-Kapitän): "Mit unseren großartigen Spielern müssen wir es besser machen."

Amadou Onana (Belgien-Mittelfeldspieler): "Wir hatten heute die Chance, uns für das Achtelfinale zu qualifizieren. Aber so ist Fußball, so ist das Leben. Wir sind alle Profis, wir werden das jetzt analysieren. Und dann beginnt die Vorbereitung auf das Kroatien-Spiel."

Walid Regragui (Marokko-Teamchef): "Ich bin zufrieden, aber wir wissen, wohin wir gehen. In dieser Art von Wettbewerb muss man sich entscheiden, ob man eine Show abliefern will, oder ob man seine Ziele verfolgt und gewinnen will. Ich sage nicht, dass wir ein großartiges Team sind, aber wir sind schwer zu besiegen. Das Problem ist, dass wir jetzt viele Verletzungen haben. Bono war nach dem Kroatien-Spiel angeschlagen. Wir haben es bis zum Ende probiert, aber er hat sich nach dem Aufwärmen nicht gut gefühlt und seinen Platz ehrlich jemand anderem überlassen. Wir haben mit den Fans gespielt. Sie alle lieben ihr Land und sie haben uns geholfen. Ich denke, ohne sie hätten wir diese Leistung nicht bringen können."

Noussair Mazraoui (Marokko-Verteidiger): "Das Spiel war unglaublich. Wir haben als Team gewonnen, als Team verteidigt, als Team gekämpft. Das ist ein guter Tag für alle Marokkaner überall auf der Welt."

Weiterlesen

Spielplan, Tabellen und Ergebnisse

Alles zur Fußball-WM in Katar

Kader der 32 Teilnehmer

Acht WM-Spielstätten

So sind wir

Warum wir aus Katar berichten

Frage und Antwort

Was Sie über das Emirat Katar wissen sollten

Sportmonolog

Einzelhaft in Katar: "Ich kam nie vor Gericht"

Hintergrund

Wie Katar seine toten Gastarbeiter leugnet

Reportage

Wie Dohas Arbeiter die WM erleben

Interview

Historiker zur One-Love-Armbinde: "Natürlich ein politisches Statement"