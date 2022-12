Klein Tukan lernt heut’ Fliegen

ab 4, Nadja Holtfreter, Magellan 2022

Der kleine Tukan hat einen besonders auffälligen und regenbogenbunten Schnabel. An jenem Tag, an dem es in der Tukanschule ans Fliegenlernen geht, wird ihm bewusst, dass er wirklich anders ist: Er kann nicht fliegen. Während all seine Tukan-Freunde nach wenigen Versuchen schon abheben und geschickt durch die Luft segeln, bleibt Klein Tukan auf dem Boden und fragt sich: "Warum nur, warum nur, heb ich nicht ab?" Was immer er auch versucht, es funktioniert nicht: Er kann einfach nicht fliegen. Die anderen Tiere versuchen ihm zu helfen – doch vergebens.

Als der Tukan fast schon aufgegeben hat, erspäht er plötzlich köstliche rote Beeren hoch oben an einem Ast und will sie unbedingt haben. Er denkt für einen Moment nicht daran, dass er ja gar nicht fliegen kann, hebt ab und – bleibt oben. "Klein Tukan kann fliegen, er hat es geschafft. Denn merk dir, oft liegt in der Ruhe die Kraft", so die Moral von der G‘schicht. Ein hinreißend farbenfroh illustriertes Kinderbuch von Nadja Holtfreter darüber, dass man nicht durch Druck, sondern nur durch Neugierde lernt – und dass jeder dabei sein eigenes Tempo hat.

Gustav und Frida. Blitzeschnell und trödellangsam

ab 4, Madlen Ottenschläger, Illustrationen: Dorothea Blankenhagen, Annette Betz 2022

Das Kind trödelt? Was für eine Frage: Natürlich trödelt das Kind! Also passt dieses Buch auf jeden Fall: Es geht um ein ungleiches Freundespaar, den Geparden Gustav und das Faultier Frida. Natürlich ist Gustav immer schnell und auf Zack, und Frida trödelt gerne herum und ist verträumt, so sind die beiden Tiere eben: verschieden. Aber statt im Streit auseinanderzugehen, schmieden die beiden einen Plan: Frida soll Gustav zeigen, wie man trödellangsam wird. Und Gustav lehrt Frida, wie man blitzschnell ist.

So entwickeln sie Verständnis füreinander und lernen, dass die Art des anderen eigentlich gar nicht so schlecht ist. Logisch, dass die beiden nun beides tun, Trödeln und Flitzen, je nach Laune halt. Besonders lieb: die Mimik, die Dorothea Blankenhagen den Tieren ins Gesicht gezaubert hat. Ein herzig illustriertes Bilderbuch, das kleineren Kindern liebevoll die Augen für die Perspektive der anderen öffnet.



Als der Krieg nach Rondo kam

ab 5, Romana Romanyschyn, Andrij Lessiw, aus dem Ukrainischen von Claudia Date und Oksana Sementes, Gerstenberg 2022

Die drei Freunde Sirka, Darko und Fabian leben in Rondo, einer wunderbaren Stadt voller Leben, interessanter Bewohner und singender Blumen. Doch eines Tages geschieht das Unbeschreibliche: Der Krieg kommt in die Stadt. "Plötzlich wurde es ganz still. Ein aufgeregtes Flüstern lief durch die Straßen." Ton und Anmutung des wunderbar von Romana Romanyschyn illustrierten Bilderbuchs ändern sich von einer Seite auf die andere: Wo Farbe war, wird es grau und dunkel, Panzer rollen durch die Straßen, bringen Zerstörung, Chaos und Dunkelheit; Freude und Friede weichen.

Doch Sirka, Danko und Fabian halten sich an ihrer Freundschaft fest und suchen unentwegt nach Wegen, den Krieg zu vertreiben. Schließlich machen sie eine Entdeckung, die das Licht nach Rondo zurückbringt und die Blumen wieder sprießen lässt.

Romana Romanyschyn und Andrea Lessiw, beide Ende 30, leben und arbeiten im ukrainischen Lwiw/Lemberg. "Als der Krieg nach Rondo kam" erschien im September dieses Jahres: ein unendlich berührendes Kinderbuch, das den Schrecken des Krieges in eindrückliche Bilder und Worte setzt. Es beschönigt nichts und ist doch kindgerecht, getragen vom ständigen Funken der Hoffnung, der Kraft des Widerstands gegen die Barbarei, dem immerwährenden Geist der Menschlichkeit.

Es werde Wald! Die wahre Geschichte von Jadav Payeng

ab 5, Rina Singh, Illustrationen: Ishita Jain, NordSüd 2022

Der Fluss führt Hochwasser, er spült unzählige Schlangen ans Ufer, die dann in der Sonne hilflos vertrocknen. Das will Jadav nicht akzeptieren, und deshalb bittet er im Dorf um Hilfe: Lasst uns dort Bäume pflanzen, damit das nächste Hochwasser die Inseln nicht wieder zerstört! Niemand will ihn unterstützen, deshalb beginnt Jadav einfach selbst, Bambus in die Sandbank zu setzen. Er überlegt sich ein System zur Bewässerung. Fährt jeden Tag mit dem Boot zur Insel, um weiterzumachen. Neue Setzlinge, mehr Wasser.

Das Schönste an dieser Geschichte: Sie ist wahr. Jadav war 16 Jahre alt, als er den ersten Bambus gepflanzt hat. Das war 1979. Heute ist aus der Sandbank ein Wald geworden, größer als der Central Park in New York. Vögel sind in seinen Wald gezogen, und dann kamen die anderen Tiere. Mehr als 100 Elefanten durchqueren das Areal bei ihrer jährlichen Wanderung und nutzen es zur Rast. Der Wald schützt heute die Insel Majuli vor der Erosion, wenn der Fluss Brahmaputra wieder einmal Hochwasser führt. Und der Wald, der ist nach seinem Hüter Jadav Molai benannt: Molai-Wald. Eine wunderbare Geschichte über die Kraft des Waldes und des Muts. Und darüber, dass Naturschutz die Sache von uns allen ist.

Dachs und Rakete – Ein Haus voller Freunde

ab 5, Jörg Isermeyer, Beltz & Gelberg 2022

Herr Dach und Frau Rakete leben in einem Mehrparteienhaus in der Stadt. Er ist ein hemdsärmeliger Erfinder in Latzhose, den Werkzeugkoffer stets griffbereit und immer da, wenn im Haus etwas zu tun ist oder einer der Bewohner Hilfe braucht. Eine Reparatur dort, ein Babysitterdienst da, ein offenes Ohr jederzeit. Dachs und Frau Rakete, die orange Häuschenschnecke, halten im Haus den Laden zusammen und sind bald unentbehrlich. Dafür sorgen reichlich Abenteuer, die die Stadt für die Tiere bereithält – hier lebt es sich nämlich ganz anders als im geruhsamen Bau draußen in der Natur, wo die Tiere vor einiger Zeit einem Natur-Erlebnispark weichen mussten.

Ein rasant erzähltes Kinderbuch mit vielen fröhlich-bunten Zeichnungen, jeder Menge Humor und Augenzwinkern in kurzen Kapiteln, die sich gut zum Vorlesen und ersten Selberlesen eignen. Perfekt für trübe Winterabende. Band zwei der Dachs-und-Rakete-Reihe.



Das Katzenhuhn. Geschichten von einem sehr besonderen Bauernhof

ab 5, Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels, Verlag: Esslinger

Ja, richtig, der Hoëcker. Der aus "Switch" – jener Fernsehsendung, die Fernsehsendungen parodiert hat. Gemeinsam mit Eva von Mühlenfels erzählt der hauptberufliche Comedian in diesem Buch die Geschichte vom Huhn Timme. Und die ist turbulent und lustig: Timme findet eines Tages einen Umhang und wird mit diesem – zack! – zum Katzenhuhn, dem Superhelden auf dem Bauernhof. Stärker, mutiger, besser! Und natürlich der Retter in der Not für die anderen Tiere auf dem Hof, die ein beachtliches Talent dafür haben, sich und andere praktisch permanent in Schwierigkeiten zu bringen.

Acht witzig-turbulente Geschichten, die zwar zusammenhängen, sich aber ausgezeichnet in Etappen zum Vorlesen und ersten Selberlesen eignen. Übrigens: Das ist nicht das erste Buch von Bernhard Hoëcker: Bevor er seinen Humor in den Dienst der Kinderbücher gestellt hat, hat er sich mit Reisen beschäftigt – und mit Geocaching. Als einer Methode, Kindern mit kleinen Abenteuern die Natur wieder näherzubringen.

Unser Garten

ab 6, Gerda Muller, Moritz 2022

Kinder und Garten – die ideale Kombination. Vor allem dann, wenn der Garten ein bisschen wild und anregend ist. Und groß genug, um darin Bäume, Gemüse und Blumen zu pflanzen. So ein Garten ist jener von Carolina und Leo. Er liegt mitten in der Stadt vor der Wohnung, in die die beiden gerade gezogen sind. Am Anfang gleicht der Garten noch einer Brache. Doch Kinder und Eltern legen Hand an: besorgen Gartengeräte, harken den Boden um, säen Gras, legen Gemüsebeete an und pflanzen Blumen und Bäume. Im Frühling beginnt es zu grünen und zu gedeihen, die Blumen heben ihre Köpfe, die Bäume strecken sich, Vögel, Bienen und Schmetterlinge ziehen ein, im Sommer geht’s ans Ernten.

"Unser Garten" ist 2022 in Neuauflage erschienen, die Originalausgabe dieses Kinderbuchklassikers stammt von 1988. Gerda Muller, mittlerweile 94-jährige Grande Dame der Gartenbücher für Kinder, hat ein liebevoll geschriebenes, entzückend illustriertes und unendlich lehrreiches Sachbilderbuch für Kinder vorgelegt. Man erfährt jede Menge Wissenswertes über Pflanzen, Tiere, Gärtnern und Naturschutz. Ein wunderschönes Stück Nostalgie – von intakter Natur und sorgenfreier Kindheit. Gültiger denn je.



Das Sams und die große Weihnachtssuche

ab 7, Paul Maar, Oetinger 2022

Wie immer bei sehr langen Reihen mit vielen Bänden wird es irgendwann ziemlich kompliziert: Weil die Geschichte immer weiter abzweigt und neue Figuren und Volten braucht. Was einfach begonnen hat, mit dem freundlich-unbeholfenen Herrn Taschenbier und dem vorwitzig-frechen Sams, das ist beim elften Band schon eine Geschichte mit Pauker-Sams, Mini-Sams und Übersams. Aber kein Wunder, die Reihe von Paul Maar wird nächstes Jahr 50 Jahre alt – 1973 ist Teil eins, "Eine Woche voller Samstage", erschienen.

Im elften Teil wird wieder in bewährter Sams-Manier gewünscht, gereimt und Chaos gestiftet. In "Das Sams feiert Weihnachten" (2017) hatte das Sams aus der Samswelt für Herrn Taschenbier zwei weitere Samse geholt. Dieser Band erzählt nun, was am folgenden Tag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, alles los ist. Für alle, die neu im Sams-Universum sind, hat Maar eine Schnelleinführung vorangestellt. Wie bei jeder langen Reihe gilt: Am schönsten ist es doch, sich der Reihe nach durch alle Teile zu schmökern. Dafür ist zu Weihnachten genug Zeit – und wahre Samsianer brauchen natürlich auch diesen Band.

Erfindungen. 100 Ideen, die die Welt veränderten – in 100 Wörtern erklärt

ab 8, Yiffy Gu/Clive Gifford, Carlsen 2022

Kinder sind heute mit einer Vielzahl von Dingen und umgesetzten Ideen umgeben – zu Hause, in Kindergarten oder Schule, im öffentlichen Raum. Viele davon sind gut sichtbar, viele in anderem verbaut oder unsichtbar. Das Internet zum Beispiel. Die Dinge und Ideen waren zum Erstaunen vieler Kinder nicht immer schon da, sondern wurden irgendwann einmal von jemandem erfunden, entwickelt, in die Welt gebracht. Vieles ist überaus nützlich, auf einiges könnten wir (und vor allem der Planet) wohl getrost verzichten.

Das großformatige Kinderbuch versammelt auf 112 Seiten "100 Ideen, die die Welt veränderten" – von der Braille-Schrift über die Geldmünze bis zur Computermaus und dem Barcode. Toll: Jede Erfindung wird in nur 100 Wörtern auf einer Seite mit wunderschöner Illustration erklärt – kindgerecht und verständlich formuliert, aufs Wesentliche reduziert, informativ und auch für Große überaus lehrreich. Ein wunderschön gestaltetes Buch, das Kindern auf ansprechende Weise die Welt näherbringt, prall gefüllt mit interessanten Fakten. Viele Aha-Momente garantiert!

Hanno und der Notfall

ab 9, Annejan Mieras, Illustrationen: Linde Faas, Gerstenberg 2022

Dieses Buch ist so wunderbar geschrieben, dass die Geschichte junge Leser:innen sofort hineinsaugt. Die Niederländerin Annejan Mieras wirft sie auf den ersten Seiten des Buches in den Albtraum eines Schülers: Die Mutter eröffnet Hanno, dass bald eine Mitschülerin bei ihnen einziehen wird: ausgerechnet Pien, diese komische, eigenartige Pien. Was soll Hanno bloß seinen Freunden sagen, wie soll er sein Gesicht wahren?

Das Buch begleitet Hanno auf dem Weg zu verstehen: Warum Pien hier einzieht; warum ihre Mutter so erschöpft ist; warum Pien sich für eine Prinzessin hält. Und was Pien in ihr rotes Buch schreibt – wunderbare Gedichte nämlich. Auf seinem Weg der Erkenntnis hilft ihm der Fahrradmechaniker Kees, in dessen Werkstatt Hanno Material für seine Eisentiere und eine Menge Weisheit findet. Nicht nur die Gedichte, die in das Buch hineingewoben sind, sind poetisch. Ein wunderbares Buch über falsche erste Eindrücke, Toleranz und Freundschaft.

Wie geht Politik? Spannende Antworten auf echte Kinderfragen

ab 9, Jan von Holleben, Lisa Duhm, Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH 2022

Gab es Politik schon immer? (Ja, jedenfalls schon ziemlich lange.) Die Fragen für diesen Frage-Antwort-Band wurden mit Schülerinnen und Schülern gesammelt und von der Journalistin Lisa Duhm beantwortet. Jan von Holleben dafür gelungene Fotos, meist mit Kindern, gestaltet – keine leichte Aufgabe bei Fragen wie: "Warum hat die Politik Organe?" Achtung, das Buch hat einen gewissen Deutschland-Bias, ist aber dank der Ähnlichkeit der politischen Systeme mit kleinem elterlichem Beistand absolut für Österreich geeignet.

Denn die Antwort auf die Frage "Warum heißt Deutschland Bundesrepublik mit Vornamen?" lässt sich fast 1:1 übersetzen. Es überwiegen Fragen, die junge Menschen sich eben auch stellen, etwa: "Dürfen Politiker ins Freibad?" Die Antwort: Ja natürlich, aber eigentlich haben sie doch dafür keine Zeit. Ein gut gemachtes und sehr lehrreiches Buch, das Kinder an das Wesen und die Idee der Politik heranführt, ohne zu langweilen.

The Book of Challenges. Ultimative Mutproben für Weltverbesserer

ab 10, Ted Bunch, Anna Maria Johnson Teague mit A Call to Men, DTV 2021

Wann sind Kinder mutig? Wenn sie vom Dreimeterbrett springen, mit dem Fahrrad waghalsig Kurven fahren oder sich mit der Mehrheit gegen Schwächere stellen? Wohl kaum. Dass es für echtes Mutigsein von klein auf wichtig ist, seine Gefühle wahrnehmen, benennen und ausdrücken zu können, ist eine Binsenweisheit. Dass vor allem Buben damit oft Probleme haben, ebenso. Das "Book of Challenges" versammelt 100 Mutproben, die Kinder motivieren, über ihren Schatten zu springen, Gefühle zuzulassen, auf andere zuzugehen und nicht hart gegen sich und andere zu sein. Ziemlich gute Voraussetzungen also, ein freundlicher und ein fröhlicher Mensch zu werden.

Zusammengestellt haben die Mutproben der Frauenrechtsaktivist Ted Bunch und die Publizistin Anna Marie Johnson Teague. Sie richten sich vor allem an Buben ab etwa zehn Jahren und gehen zum Beispiel so: "Wenn Mädchen etwas erzählen, unterbrich sie nicht", "Versuche, Frust auszuhalten" oder "Trau dich, über deine Sorgen zu sprechen". Jede Challenge wird kurz beschrieben und anhand konkreter Beispiele erklärt. Ein wunderbares Buch voll spielerischer Anregungen für mehr Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen – als die nötige Grundlage, aus Kindern entspannte Menschenfreunde zu machen.

Wie wir Menschen die Welt eroberten

Yuval Noah Harari, Illustrationen: Ricard Zaplana Ruiz, C. H. Beck 2022

Machen wir es kurz: Besorgen Sie sich dieses Buch. Egal, wie alt Ihre Kinder sind. Yuval Noah Harari, völlig zu Recht einer der erfolgreichsten und laut Klappentext "einflussreichsten" Sachbuchautoren der Welt, erzählt so gut und so interessant, dass die Geschichte auch Erwachsene ab der ersten Zeile fesselt. Nicht nur wegen der Art, wie Harari formuliert, sondern wegen der Botschaft, die er uns mitgibt. Er erklärt, warum eine einzelne Art Mensch alle anderen Arten verdrängt hat, obwohl sie weder stärker noch schlauer war als die anderen. Er zeichnet nach, wie der Homo sapiens in der Lage war, alle Tiere und den gesamten Planeten zu unterwerfen. Kurzer Spoiler: mit Fantasie. Denn erst die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die es nicht gibt, hat es dem Homo sapiens ermöglicht, gemeinsame Ziele zu formulieren und sich in großen Gruppen zu organisieren.

Das Schönste an diesem Buch ist, dass es zwar einerseits eine ungeschönte Geschichte jenes Unheils ist, das die Menschen über den Planeten gebracht haben und bringen. Dass es aber andererseits eine Liebeserklärung an den Menschen und seine Kraft zur Veränderung ist, wie Harari schon in der Widmung klarmacht: "Für alle Lebewesen – die von gestern, von heute und von morgen. Unsere Vorfahren haben die Welt zu der gemacht, die sie ist. Aber wir sind es, die über ihre Zukunft entscheiden." Der absolute Bestfall eines klugen Sachbuchs für Kinder und ihre Erwachsenen. (Lisa Mayr-Sinnreich, 20.12.2022)