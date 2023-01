Drei von vier Befragten sitzen für die ÖVP in Gemeindevertretungen

Wien – Am 29. Jänner wird in Niederösterreich der Landtag neu gewählt. Während eine interne "Evaluierungskommission" Vorwürfe von Einflussnahme im Sinne der regierenden ÖVP auf die Berichterstattung des ORF-Landesstudios untersucht, ergibt sich auch in einem aktuellen "NÖN"-Wahlschwerpunkt ein kurioses Bild: Drei der vier Personen, denen die "Frage der Woche" für die "NÖN"-Ausgabe Melk gestellt wird, nämlich ob sie schon wissen, wen sie wählen werden, sitzen für die ÖVP im Gemeinderat.

"Ganz klar Mikl-Leitner wählen"

Die Fragerunde findet sich unter einem Artikel von Lisa Röhrer und Daniel Lohninger über die schrumpfende Zahl von Niederösterreichs Wahlberechtigten. Auf die "Frage der Woche" findet als Erster Andreas Lechner eine eindeutige Antwort: "Ich werde ganz klar Landeshauptfrau Mikl-Leitner wählen." Die ÖVP-Landeshauptfrau höre "die Sorgen der Menschen", lässt Lechner, der für die ÖVP im Gemeinderat von Bischofstetten sitzt, wissen.

Auch Cornelia Wenninger, ÖVP-Gemeinderätin in St. Leonhard am Forst, erklärt, dass sie "unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner" wählt.

Mit Wolfgang Baumgartner aus Kilb wurde ein dritter ÖVP-Gemeinderat für die Viererumfrage ausgewählt. Baumgartner gibt sich allerdings kryptischer: "Hauptsächlich im Wahlkampf wird vieles schlechtgeredet. Da ich aber merke, dass in Niederösterreich nicht nur vor Wahlen viel und gut gearbeitet wird, weiß ich genau, wen ich wähle."

Zumindest einer der vier Befragten gibt sich "noch unschlüssig". (red, 4.1.2023)