ORF-General Roland Weißmann hantiert mit einer explosiven Mischung: GIS, Finanzlücke, neue Chefredaktionen und Ressortchefs. Foto: APA / Eva Manhart

GIS-Deadline, Finanzlücke: ORF sucht unter Politdruck neue Newsroom-Führung – General und Infodirektor Weißmann hantiert mit einer hochexplosiven Mischung von Gebührenfinanzierung bis "ZiB"

Neue Dokuserie "Break Point" auf Netflix: In den Köpfen der Tennisprofis – Das Drama in "Break Point" spielt sich weniger auf Tenniscourts ab als in den Köpfen der Profis. Für den Erfolg brauchen sie vor allem mentale Stärke – das vermittelt die Netflix-Serie auf unaufgeregte Art

Netflix-CEO Reed Hastings tritt zurück – Abonnentenzahlen steigen wieder – Mitgründer Hastings fungiert künftig als Executive Chairman. Netflix konnte im vierten Quartal 2022 7,66 Millionen User dazugewinnen, der Reingewinn brach aber ein

SPÖ empört über 104 PR-Mitarbeiter im Kanzleramt, Nehammer-Sprecher wehrt sich – Mehr als 450.600 Euro steckt das Kanzleramt monatlich in PR. Aus Sicht der SPÖ will Karl Nehammer damit "vom eigenen Versagen" ablenken. Was machen diese 104 PR-Mitarbeiter überhaupt?

ATV-Programmgeschäftsführer Thomas Gruber ist neuer Puls 4-Senderchef – Corinna Milborn weiterhin Infochefin bei Puls 4. Gruber folgt auf ein mehrköpfiges Gremium

Mikl-Leitner: Causa ORF NÖ sei "interne Angelegenheit des ORF" – Niederösterreichs Landeshauptfrau verweist auf die Kommission, die die Vorwürfe gegen ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler prüft

Presserat rügt "wochenblick.at" für manipulatives Symbolbild – Das mittlerweile eingestellte Medium bebilderte einen Beitrag zur Corona-Impfung mit einer Fotomontage, auf der Contergan-geschädigte Kinder zu sehen sind

Annie Lennox, I Am Legend und Face/Off: TV-Tipps für Freitag – Außerdem eine Reportage über Italiens neue Faschisten, eine Doku über die Jagd nach dem Schweizer Ötzi und russische Propaganda für Anfänger

