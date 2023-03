An Blended-Wing-Body-Flugzeugen, bei denen Rumpf und Flügel kaum zu unterscheiden sind, wird bereits seit Längerem geforscht. Nun versuchen sich auch die Chinesen daran

Sogenannte Blended-Wing-Body-Flugzeuge, ob ihres Aussehens auch "Nurflügler" genannt, haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. 2020 etwa ließ ein Forschenden-Team der TU Delft in den Niederlanden ihren Nurflügler-Prototypen, ein V-förmiges Flugzeug mit dem sinnigen Namen "Flying V", aufsteigen.

KLM Royal Dutch Airlines

Man erhofft sich von diesem gewöhnungsbedürftigen Flugzeugdesign (siehe Video oben), bei dem Flügel und Rumpf fließend ineinander übergehen, also eine Einheit bilden, Treibstoffersparnis und weniger Lärm. Dazu sollen auch die am Heck oben befestigten Triebwerke beitragen. Wie beim Fachmagazin Aerotelegraph nachzulesen ist, beschäftigen sich Konstrukteure schon seit über hundert Jahren mit dem Thema: Boeing entwickelte zusammen mit der Nasa das Experimentalflugzeug X-48 und testete es als ferngesteuertes Modell mit 6,4 Metern Spannweite, ist dort zu lesen. Und auch Airbus habe einen solchen experimentellen Flieger in petto – Maveric heißt er.

Boeing

Nun ziehen die Chinesen nach. Studierende der Northwestern Polytechnical University in China haben Ende Jänner ein zehnfach verkleinertes Modell ihres Blended-Wing-Body-Flugzeugs NPU-BWB-300 zum Abheben gebracht. Dieser fand am Flugplatz Jingbian in der Provinz Shaanxi statt, den China 2021 als Testbasis für unbemanntes Fliegen vorgestellt hatte, wie man bei Aerotelegraph nachlesen kann.

Autonom geflogen

Chinesischen Medienberichten zufolge ist das Flugzeug autonom auf einer vorher programmierten Flugbahn unterwegs gewesen. Zur Größe des Modells gibt es offenbar keine konkreten Angaben. Bei Aerotelegraph schätzt man die Flügelspannweite auf rund sechseinhalb Meter. Ein Vertreter des Blended-Wing-Body-Programmes hätte angedeutet, dass man auch zu elektrischem sowie Wasserstoff-Antrieb forsche.

中国校园在线

In einem Artikel des Chinese Journal of Aeronautics hieß es im Sommer 2019 über NPU-BWB-300, das reale Flugzeug solle einst 45 Meter lang werden, eine Spannweite von 65 Metern haben und 300 Passagieren Platz bieten. Zum Vergleich: Eine Boeing 787-8 ist knapp 57 Meter lang und hat eine Spannweite von gut 60 Metern. (red, 1.3.2023)