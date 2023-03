Wie hoch der künftige "ORF-Beitrag" pro Haushalt sein wird; Was der ORF selbst zum "ORF-Beitrag" beitragen muss; Babler über seine SPÖ-Kandidatur, Machtzentren und Politik von unten; Telenovela "Entrevías" auf Netflix

Die Regierung hat sich auf einen "ORF-Beitrag" von "rund 15 Euro" für alle Haushalte geeinigt und streicht Bundesabgaben darauf. Wie reagieren die Bundesländer, deren Landesabgaben die GIS schon heute wesentlich verteuern? Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Hier kommen die Mediennews von heute:

Haushaltsabgabe: Salzburg fände Verzicht auf ORF-Landesabgabe "sympathisch", Steiermark plant Reduktion – Wie reagieren die Länder auf den "ORF-Beitrag" ab 2024? Burgenland rätselt über Finanzministerium, Kärnten will Abgabe erhalten

Ausgerechnet: Wie hoch der künftige "ORF-Beitrag" pro Haushalt sein wird – Alle Bundesländer dürften künftig unter 20 Euro ORF-Beitrag inklusive Landesabgaben liegen – bis auf Kärnten

Kommentar von Harald Fidler: Was der ORF selbst zum "ORF-Beitrag" beitragen muss – 400.000 Menschen mehr als bisher die GIS sollen künftig für öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen

TV-Tagebuch: Machtzentren und Politik von unten: Andreas Babler in der "ZiB 3" über seine SPÖ-Kandidatur – Er will der SPÖ wieder eine Perspektive geben und will kein Teil einer Clique sein

Zweite Staffel von "Entrevías" auf Netflix: Die beste Telenovela Madrids – Im Problemviertel Entrevías in Madrid bestimmen wieder Arbeitslosigkeit, Kriminalität und der Kampf alter Spanier gegen junge Bandenlatinos das Geschehen

Bewegtbild: Moser Holding übernimmt Tirol TV – Mit der Übernahme soll das Bewegtbildangebot der "Tiroler Tageszeitung" und weiterer Medienmarken "deutlich ausgebaut" werden

Ab Samstag: Carmen Ludwig neu im "Wien heute"-Moderationsteam – Sie folgt Patrick Budgen nach, der zu "Guten Morgen Österreich" gewechselt ist

Switchlist: Murer, Gregory Porter und Duell in der Sonne, Reportage über Lawinensprenger, Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" und das Oscar-prämiert Drama "12 Years a Slave" – TV-Hinweise für heute Abend.

Ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.