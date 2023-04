In Berlin mangelt es an leistbarem Wohnraum – das machte vor wenigen Tagen auch ein Video auf Twitter deutlich

Die Mieten in Berlin sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Foto: Getty Images/iStockphoto/IGphotography

Eine leistbare Wohnung zu finden ist in vielen Städten zur Herausforderung geworden. Ganz besonders angespannt ist die Lage in Berlin, wo die Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen sind und das Angebot knapp ist. Kommt hier doch einmal eine etwas günstigere Wohnung auf den Markt, ist der Andrang enorm.

Vor wenigen Tagen sorgte ein Video eines Twitter-Nutzers für Aufsehen. Der Anrainer hatte eine etwa 150 Meter lange Menschenschlange gefilmt, die sich bei der Besichtigung einer Wohnung im Bezirk Charlottenburg gebildet hatte.

Laut Medienberichten gab es innerhalb einer Stunde 600 Anfragen für die recht durchschnittliche Drei-Zimmer-Wohnung mit 74 Quadratmetern, die auf 1.071 Euro Miete warm kommt – und damit für Berliner Verhältnisse schon fast ein Schnäppchen ist.

Das Anstehen hat sich letztendlich nicht für alle ausgezahlt: Schon nach einer Stunde wurde die Besichtigung aufgrund des Andrangs wieder abgebrochen. Das Immobilieninserat ist mittlerweile nicht mehr online. Die Wohnung dürfte also bereits weg sein. Die Suche nach einer leistbaren Wohnung geht für viele Menschen weiter. (zof, 6.4.2023)