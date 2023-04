Woody Harrelson im Sportlerfilm "Champions", Splatter in "Evil Dead Rise", Brendan Fraser in "The Whale" sowie ein umstrittener "Peter Pan" von Disney

Das Casting Yara Shahidis als Tinkerbell in "Peter Pan & Wendy" erzürnte Rassisten. Foto: Disney

Champions

"Du warst in der Highschool ein Trottel, und das bist du geblieben" – mit diesen Worten wird Trainer Marcus (Woody Harrelson) gefeuert. Er spielt in Bobby Farrellys Soloregiedebüt Champions einen Basketballtrainer, der nach einem Verkehrsdelikt zur Resozialisierung eine Basketballmannschaft von behinderten Spielern trainieren muss. Nach anfänglichem Widerwillen wächst ihm das Team ans Herz und er diesem. Ein leicht vorhersehbares Feelgood-Movie, dessen Stars neben Harrelson die Darsteller der Mannschaft sind, die das Spiel eher locker nehmen, andere Prioritäten haben als bloß den Sieg. Das färbt letztlich auf Marcus’ Wesen ab. Ein sympathisches Kleinod aus dem kalten Winter Iowas. (flu) Im Kino

Bewertung 3/5

KinoCheck

Evil Dead Rise

1981 schuf US-Regisseur Sam Raimi mit dem Horrorfilm The Evil Dead sein viel beachtetes Debüt. Im fünften Teil der Reihe wird diesmal eine Kleinfamilie von Dämonen heimgesucht. Unter der Regie von Lee Cronin besucht die unglücklich schwangere Beth ihre Schwester Ellie und deren drei Kinder, nur um in den altbekannten Strudel aus Dämonen, düsteren Büchern und mysteriösen Tonbandaufnahmen zu geraten. Da etwas Besitz von Ellie ergriffen hat, muss Beth ihre Nichten und Neffen beschützen. Das Spiel mit Mutterschaft und weiblicher Selbstermächtigung macht in Kombination mit teils überspitzt grausigen Splattereffekten Spaß und könnte die Reihe einer neuen Generation schmackhaft machen. (sgo) Im Kino

Bewertung 4/5

KinoCheck

The Whale

Darren Aronofsky weiß, wie man Comebacks inszeniert. Mickey Rourke rang 2008 als sanftmütiger Ex-Wrestler um die Zuneigung seiner Tochter, Natalie Portman und Winona Ryder tanzten 2010 als böse Ballerinen in Black Swan auf. Nun hat er dem einst gertenschlanken Brendan Fraser mit der Rolle des adipösen Lehrers Charlie in The Whale einen Oscar beschert. Charlies Versuch, vor seinem nahenden Tod den Kontakt zu seiner entfremdeten Tochter (Sadie Sink) wiederherzustellen, bewegt. Teils, weil man Frasers Charlie einfach mögen muss, teils weil er von grundsympathischen Menschen wie seiner Freundin und Pflegerin Liz (Hong Chau) umgeben ist. Trotz kleinerer Plattitüden ein rührendes Kammerspiel. (diva) Im Kino

Bewertung 4/5

A24

Peter Pan & Wendy

Alle Kinder werden erwachsen, außer eines. Auch in der Live-Action-Neuadaption der Peter-Pan-Geschichte von Disney müssen der fliegende Held, seine Fee Tinkerbell, die verlorenen Jungs sowie die Geschwister Wendy, John und Michael gegen den bösen Captain Hook (Jude Law) antreten. Regisseur David Lowery besinnt sich dabei auf die düstereren Elemente der literarischen Vorlage von J. M. Barrie. Sein Peter ist ein arroganter Dickkopf, die Auseinandersetzungen mit den Piraten weniger Spiel als Kampf auf Leben und Tod. Letztendlich ist sein freud- und farbloser Film nicht viel mehr als das uninspirierte Runterrattern altbekannter Szenen. Ein kalkulierter Nostalgiefaktor, der zu einfach gestrickt daherkommt. (sgo) Auf Disney +

Bewertung 2/5