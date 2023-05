[Unis] IT-Probleme verzögern Auszählung der ÖH-Wahl

[Songcontest] Weiter! Österreich ist erstmals seit 2018 wieder im Song-Contest-Finale

[International] Überteuerte Zwiebeln könnten Erdoğan die Präsidentschaftswahl kosten

[Technik] Musk will als Twitter-Chef abtreten – über seine Nachfolgerin wird schon spekuliert

[International] Deutscher Justizminister über Klimaproteste: "Müssen eine Eskalation der Kriminalität verhindern"

[Feminismus] Shannen Doherty: Das "Bad Girl" der 90er

[USA] Was das Ende von "Title 42" an der südlichen US-Grenze bedeutet

[KI] Googles KI-Chatbot Bard weiterhin in EU nicht verfügbar – vorerst

Wetter: Von nur wenigen Ausnahmen in Salzburg und Oberösterreich abgesehen startet der Freitag in allen Landesteilen wolkenverhangen. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 1600 und 1900m Seehöhe regnet es außerdem häufig, am meisten aber im Osten und Süden. Während hier auch am Nachmittag Wolken und Regen überwiegen, legt der Niederschlag überall sonst Pausen ein und die Chancen auf etwas Sonnenschein steigen. Der Wind weht überwiegend schwach, nur im Norden und Nordosten mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen nur 5 bis 11 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 10 bis 17 Grad. Am wärmsten ist es in Teilen Oberösterreichs.

Zum Tag: Heute ist internationaler Tag der Krankenpflege