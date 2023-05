Was Diplomaten tagsüber so treiben in "Diplomatische Beziehungen" auf Netflix, warum die Industriellenvereinigung im neuen ORF-Beitrag eine "sachlich nicht rechtfertigbare Mehrbelastung" sieht und Aufregung um Harry, Meghan und Paparazzi in New York

525.000 Privathaushalte und 100.000 Firmen mehr als bisher müssen ab 2024 für den ORF einen "Beitrag" zahlen – das bringt laut Entwurf für das nächste ORF-Gesetz rund 35 Millionen Euro mehr vom Publikum, nämlich 710 Millionen. Der ORF erspart sich durch die Haushaltsabgabe für alle aber auch Geld für den Außendienst der GIS. Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Hier kommen die Mediennews von heute:

Haushaltsabgabe: Ende der GIS-Hausbesuche mit ORF-Beitrag von allen spart ORF 18 Millionen Euro – ORF-Tochter GIS kalkuliert derzeit mit 40 Millionen Euro pro Jahr – bis 2026 soll der Aufwand mit der Haushaltsabgabe auf 22 Millionen sinken

TV-Tagebuch: Was Diplomaten tagsüber so treiben in "Diplomatische Beziehungen" auf Netflix –Die völlig undiplomatische Sprache der Diplomatin Kate Wyler ist ebenso erfrischend und stellenweise wirklich lustig wie die Gender-Posse im Hintergrund

Verfolgungsjagd: Aufregung um Harry, Meghan und Paparazzi in New York – Die Darstellungen um die angebliche Jagd auf das Paar gehen auseinander. Laut der Polizei gibt es "keine gemeldeten Unfälle". Die Schilderungen erinnern an den Unfalltod Dianas



Neues ORF-Gesetz: Neuer ORF-Beitrag für Industriellenvereinigung "sachlich nicht rechtfertigbare Mehrbelastung" für Unternehmer – IV will "deutliche Senkung" der maximalen ORF-Beiträge und Anpassung der Staffelung

Schriftstellervereinigung: Journalistenlegende Troller wurde Ehrenmitglied von PEN Berlin – Wird heuer 102 und ist bis heute als Publizist tätig – In Wien geboren, nach dem "Anschluss" geflohen

1927-2023 Langjähriger Funke-Geschäftsführer Günther Grotkamp im Alter von 96 Jahren gestorben – Er stand mehr als 40 Jahre an der Spitze der WAZ

Switchlist: Annette, Die Klapperschlange, Mile 22, Star Trek Beyond, Duell am Missouri, Trumbo: TV-Tipps für Donnerstag

Einen entspannten Feiertagsabend wünscht die Etat-Redaktion.