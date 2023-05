Aufklärung mit "Sexplanation" und Thea Ehre, "Gute Nacht Österreich" testet die Corona-Wut in Wien-Favoriten, Heidi Klums Rettung in den Bergen und Jenny Elvers in der Politik, Presserat rügt "Krone" wegen eines Erschießungsvideos, Wiener Start-up Happy Plates übernimmt Rezepteseite ichkoche.at von Styria

28 Prozent halten den neuen Beitrag für den ORF für eine "faire und gerechte Lösung". Foto: APA, Eva Manhart

STANDARD-Umfrage: 56 Prozent lehnen Beitrag für ORF ab, Zustimmung steigt aber leicht – Für 28 Prozent ist der ORF-Beitrag von allen ab 2024 eine "faire Lösung". 88 Prozent der FPÖ-Fans finden Gebühren für den ORF "nicht gerechtfertigt"

Aufklärung in Serie: Das Leben ist zu kurz für schlechten Sex: "Sexplanation" mit Thea Ehre – Mithilfe einer fiktiven WG will Canal+ Jugendliche über Liebe, Lust, Sex-Toys, Pornos, Dating, Identitäten und die verschiedensten Spielarten von Beziehungen aufklären

ORF-Satire: "Gute Nacht Österreich" testet die Corona-Wut in Wien-Favoriten – "Alle unnötig" in der Regierung, sagt der einfache Mann. Kommende Woche vergibt ORF-Satiriker Peter Klien erstmals "Gute-Nacht-Töpfe" an Politiker

Rampenschau: Heidi Klums Rettung in den Bergen und Jenny Elvers in der Politik – Warum es die ZDF-Serie "Die Bergretter" Model-Mama Klum angetan hat und weshalb Reality-TV-Frau Elvers ihrer Heimat etwas zurückgeben will

Selbstkontrolle: Presserat rügt "Krone" wegen eines brutalen Erschießungsvideos – Video verletzte laut Selbstkontrollorgan Würde und Intimsphäre des Opfers – es wurde von Krone.at inzwischen entfernt

Kauf: Wiener Start-up Happy Plates übernimmt Rezepteseite ichkoche.at von Styria – Verkauf von ichkoche.at an Happy Plates war Anfang 2023 – Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden

