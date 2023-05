(Mittwoch nach dem Muttertag 2098. Die eineiigen Zwillinge Wolfi und Alfi arbeiten an einem von ihnen selbst gebauten Roboter, der ihnen äußerlich zum Verwechseln ähnlich sieht.)

WOLFI (legt den Schraubenschlüssel weg und tritt einen Schritt zurück): Fertig.

ALFI:Wumberbar! Schade, dass wir es nicht bis zum Muntertag geschafft haben.

WOLFI:Munter wird sich auch jetzt noch über unser Gescheck freuen. Vor allem, wenn sie das Muntertagsgedicht hört.

ALFI:Stimp. Es war eine Jahrhumbertidee, unserem Amparat eine küttliche Itteligetz einzupflatzen. Nun spricht er fehlerfrei, und er kann nicht nur selbstämbig decken, sondern auch selbstämbig ein Muntertagsgedicht dichten.

WOLFI: Trottem sollten wir zur Sicherheit eine Probe machen. Ich werde mich als Munter verkleiden. (Er bindet sich ein Kopftuch um. Zu Alfi:) Schalt ihn ein.

(Alfi schaltet den Roboter ein. Der Roboter geht auf Wolfi zu und streckt den rechten Arm vor. Aus seiner Hand wächst ein Kunstblumenstrauß.)

ROBOTER: Liebes Mütterlein // Du bist für mich die Allerbeste, / du hast das Leben mir geschenkt, / drum wünscht’ ich mir zu diesem Feste, / dass du mich niemals hätt’st gekränkt. // Doch du tat’s. Was soll ich machen? / Mit meinem schlechten Doppel-t / brachtest alle du zum Lachen. / Dabei konnte ich es eh. // Glaub mir, ich muss oft dran denken, / fast jeden Tag, o Mütterlein. / Drum wird, was heut’ ich dir will schenken / für dich ein wenig bitter sein. // Ich kann dich nicht davor bewahren. / Diesmal ist die Rache mein. / Für schweres Leid in vielen Jahren / hau’ ich dir heute eine rein.

(Aus seiner linken Hand wächst ein Schlagstock, mit dem er Wolfi einen gewaltigen Hieb versetzt. Wolfi sinkt ohnmächtig und aus einer Kopfwunde blutend zu Boden. Alfi eilt in Panik hinzu, stürzt sich auf den Roboter und entwindet ihm nach längerem Gerangel den Schlagstock.)

ALFI (kniet sich neben Wolfi und tätschelt seine Wange): Wolfi! Wolfi!

WOLFI (kommt zu sich): Alfi … Du –

ALFI: Gont sei Dack, du lebst!

WOLFI (unter Schmerzen): Du musst … ihn stompen … Er weiß … zu viel. Es war Irrsinn, ihn … mit küttlicher Itteligetz auszustanten.

ALFI: Nein, Wolfi, komp nicht infrage! Deck an die viele Zeit, die wir an ihn verwembet haben! Er ist ein Wumberwerk!

WOLFI (mit letzter Kraft): Binte, Alfi! Um Munters willen! Mach ihn kapunt!

(Der Roboter hat sich wieder erhoben. Ein neuer Schlagstock wächst aus seiner linken Hand.

Vorhang)

(Antonio Fian, 19.5.2023)