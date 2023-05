Eine aktuelle Studie zeigte ein alarmierendes Ergebnis: Die Anzahl der Kinder in Österreich, die Probleme beim Lesen haben, ist im Steigen begriffen. Für die "Progress in International Reading Literacy Study" ("Pirls"-Studie) werden Kinder der vierten Klasse Volksschule alle fünf Jahre auf ihr Leseverständnis getestet. Bei der jüngst wieder durchgeführten Erhebung ergab sich, dass jedes fünfte Kind in Österreich zur Gruppe der schwachen Leser gehört, wobei Buben eher betroffen sind als Mädchen. Auch die Pandemie hat sich negativ auf den Erwerb der Lesekompetenz ausgewirkt, wenn auch nicht so stark wie befürchtet. Zudem ist Österreich unter den Ländern, in denen Bildungsvererbung ein großes Thema ist und der stärkste Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status beziehungsweise dem Beruf der Eltern und der Leseleistung festgestellt wurde.

Immer mehr Kinder tun sich beim Lesen schwer. APA/dpa/Sebastian Gollnow

Hauptsache, die Kinder lesen – egal was

Das Elternhaus wirkt sich also stark darauf aus, ob Kinder schon von klein auf mit großer Selbstverständlichkeit zu Büchern greifen oder ob diverse Bildschirme dem Buch bereits weitgehend den Rang abgelaufen haben. Doch auch in bildungsnahen Familien ist es teilweise ein Thema, ob die jüngsten Familienmitglieder dieser analogen Beschäftigung etwas abgewinnen können. Kindern von klein auf vorzulesen kann der Einstieg in eine lebenslange Freude am geschriebenen Wort sein, doch es gibt auch genügend Fälle, in denen Kinder in einem Alter, in dem sie selbst theoretisch schon lesen könnten, absolut keine Ambitionen haben, ihre Freizeit mit einem Buch in der Hand zu verbringen.

Eltern sind dann nicht selten entmutigt, und über jeden Tipp froh, der den Nachwuchs doch noch zum Lesen motivieren könnte. Man mag von Comics oder Buchserien wie "Gregs Tagebuch" halten, was man will – bewirken sie, dass das Kind dann doch Gefallen an Büchern findet, ist vielen Mamas und Papas jedes Mittel recht.

Wie ist das bei Ihrem Kind?

Ist Lesen für Ihre Kinder attraktiv, oder nehmen diese nicht freiwillig ein Buch in die Hand? Sind Sie Ihrem Kind bezüglich Lesen ein Vorbild, oder kommen Sie selbst eher wenig dazu? Haben bestimmte Bücher dafür gesorgt, dass Ihr Nachwuchs zum Lesen gefunden hat – und welche waren das? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Buchtipps mit der Community! (Daniela Herger, 24.5.2023)