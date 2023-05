Liebe Leserin, lieber Leser,

Elon Musk wollte Twitter von Fake News und falschen Accounts befreien. Doch er hat genau das Gegenteil erreicht, wie das jüngste Beispiel der Falschmeldung von einer angeblichen Explosion im Pentagon zeigt. Am Montag verbreitete sich ein Foto via Twitter, das eine Rauchwolke über dem US-Verteidigungsministerium zeigt. Meldungen über einen möglichen Angriff machten die Runde, und selbst die Kurse an der US-Börse sackten kurzfristig ab. Doch nichts davon war echt, das Bild dürfte KI-generiert sein – real hingegen ist das Problem von Twitter mit den bezahlten Verifizierungshaken.

Außerdem: Wie unterschiedlich die Standpunkte der einzelnen EU-Staaten beim Thema Chatkontrolle sind, offenbart nun ein Leak: "Wired" ist an ein internes Dokument aus der Arbeitsgruppe für Strafverfolgung der EU gelangt, in dem die Stellungnahmen der einzelnen Staaten zu dem Thema versammelt werden. Dabei präsentieren sich vor allem Spanien und Polen als Hardliner.

