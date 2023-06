ORF-Betriebsrat geht gegen Politikerklausel vor Verfassungsgericht, "The Idol" startet Montag, Franken-"Tatort" im Klischee

Hier kommen die Etat-Mediennews zum Start in die neue Woche:

Großer Grant im Burgenland über Neusiedl ohne See. Nicht nur der Tourismusdirektor ist sauer auf die ORF-Mockumentary und beschwert sich über eine anrauschende Stornowelle, heftig diskutiert am Wochenende beim STANDARD. Sendungsverantwortlicher Hanno Settele kontert mit: keine Verwechslungsgefahr mit der Realität.

Betriebsrat bringt ORF-Politikerklausel vor Verfassungsgericht. Der neue ORF-Betriebsratschef ist Gemeinderat für die SPÖ Niederösterreich - und darf wegen der Klausel nicht in den Stiftungsrat. Der Verfassungsgerichtshof befasst sich erst einmal mit dem Politikeinfluss auf den Stiftungsrat.

"The Idol" startet am Montag bei Sky - und tappt mit Hauptdarstellerin Lily-Rose Depp in die selbst gestellte Sexploitation-Falle.

"Tatort" im Klischee. Hochamt für Fabian Hinrichs im "Tatort" aus Franken - wie sehen Sie den Sonntagskrimi? Hier geht's zum Forum+ - und hier zur TV-Kritik an hoher Klischeedichte.

"Im Zentrum" der SPÖ-Debatte. Über Neuanfang oder Untergang wird heute nach der Wahl Hans Peter Doskozils zum Parteichef bei Claudia Reiterer in ORF 2 diskutiert - hier geht's zum Forum.

Böhmermann vs. Twitter. Der TV-Satiriker nennt Elon Musk nach einer Twitter-Studie des "ZDF Magazin Royale" einen "Nazi-Magnet" - das TV-Tagebuch zur neuen Ausgabe.

Dorfer und Düringer drehen neue Folgen "Weber & Breitfuß", im Wald und in der Politik - zu sehen 2024 in ORF 1.

"Vogue"-Abgang. Edward Enninful tritt als Chefredakteur der britischen "Vogue" ab. Er war der erste Mann mit nicht weißer Hautfarbe in dem Job, präsentierte erstmals Covermodel mit Behinderung für das Modemagazin.

Switchlist American Gangster, Dirty Grandpa, Peter Simonischeks Orte der Kindheit: TV-Tipps für Sonntag

Einen Traumstart in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion!