Chronologie der Proteste und Streiks

Wenn in Österreich protestiert oder gestreikt wird, sind die Lehrerinnen und Lehrer oft an vorderster Front dabei. Den letzten großen Lehrerstreik gab es 1973, als die Pädagogen zwei Tage lang die Arbeit ruhen ließen. In den vergangenen zehn Jahren war die Streikkultur im Bildungsbereich etwas ruhiger. Eine Übersicht über die Proteste der letzten rund 30 Jahre:

1991: Mit einem eintägigen Warnstreik protestieren im Mai die Pflichtschullehrer gegen die ihrer Ansicht nach zu große Gehaltsdifferenz zu AHS-Lehrern. Einen Monat später, Ende Juni, treten die Lehrer an Pflichtschulen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) erneut in einen eintägigen Warnstreik.

1992: An allen 700 BMHS finden im April Warnstreiks wegen der geplanten Stundenverteilung von den BMHS zu den AHS statt. An den Gymnasien wird ebenfalls protestiert.

1995: Wiens Pflichtschullehrer versammeln sich Ende Jänner aus Unmut gegen geplante Einsparungen. Am Tag danach folgen landesweit alle AHS und die niederösterreichischen Pflicht- und Berufsschulen.

1998: Die AHS-Lehrer halten im April Dienststellenversammlungen, die BMHS-Lehrer einen Aktionstag wegen des umstrittenen Lehrergehaltsgesetzes ab. Im September wird erneut gegen das neue Gehaltsschema demonstriert, diesmal von den AHS-Lehrern.

2000: Am 20. November entfallen die ersten beiden Unterrichtsstunden an den AHS wegen Versammlungen gegen Einsparungspläne. An den folgenden Tagen kommt es unter anderem zu Kundgebungen der Berufsschullehrer vor dem Unterrichtsministerium und einem eintägigen Warnstreik der AHS-Lehrer.

2001: In Vorarlberg nehmen im März tausende Lehrer laut übertriebener Sparmaßnahmen an einer Dienststellenversammlung teil und sprechen sich für einen unbefristeten Streik aus. Bundesweit sprechen sich die AHS-Lehrer zwar gegen einen Streik aus. Dennoch macht ein Teil nur "Dienst nach Vorschrift" und boykottiert in dem Schuljahr mehrtägige Veranstaltungen wie Skikurse oder Sprachwochen.

2002: In Vorarlberg halten 1.000 bis 2.000 der insgesamt 5.000 Lehrer im Mai Warnstreiks gegen die Bildungspolitik von Bundes- und Landesregierung ab.

2003: Die Proteste nehmen an Fahrt auf. Anfang April finden an AHS erste Dienststellenversammlungen statt, weil zwei Unterrichtsstunden pro Woche gestrichen werden sollen. Ein "echter" Streiktag wird von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) nicht genehmigt. Im Mai solidarisieren sich die Lehrkräfte mit dem ÖGB-Streik gegen die Pensionsreform. Ende Mai folgt ein Streik der AHS-Lehrer gegen den Plan, zwei Unterrichtsstunden pro Woche zu streichen. Am 3. Juni zählen die Lehrer ihren fünften Protesttag in acht Wochen. Erstmals rufen fünf Lehrersektionen in der Gewerkschaft am selben Tag zum Streik.

2007: An den AHS und BMHS finden im Oktober Versammlungen statt, um gegen die geplanten Modellregionen zur "Neuen Mittelschule" zu protestieren.

2009: 90 Prozent der Lehrer zeigen sich streikbereit gegen die Pläne, die Lehrverpflichtung um zwei Stunden anzuheben. Die Gewerkschaft (GÖD) fasst einen Vorratsbeschluss, der das GÖD-Präsidium ermächtigt, jederzeit einen Lehrerstreik auszurufen. Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) bläst den Plan ab. Im April gehen landesweit rund 60.000 Schülerinnen und Schüler bei einem der größten Schulstreiks auf die Straßen.

2013: Aus Protest gegen die Reform des Lehrerdienstrechts finden am 5. Dezember österreichweit Dienststellenversammlungen statt. An den AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) entfallen Stunden, die Pflichtschullehrer versammeln sich außerhalb der Unterrichtszeit. Am 18. Dezember protestieren rund 40.000 Beamtinnen und Beamte vor dem Bundeskanzleramt gegen die stockenden Gehaltsverhandlungen. Die Demonstration ist auch ein weiterer Aufschrei der Lehrerinnen und Lehrer gegen das neue Dienstrecht.

2021: Die Elementarpädagoginnen und -pädagogen demonstrieren vor dem Bildungsministerium für mehr Gehör.

2022: Landesweit finden im Jänner Aktionen unter dem Titel "Feuer und Flamme für Verbesserungen in der Elementarpädagogik" statt. Auch im März und November machen die Beschäftigten in Kindergärten und Horten unter dem Motto "Es reicht" auf ihre Probleme aufmerksam.

2023: Anfang Juni streiken die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen gegen geplante Änderungen in ihrem Berufsstand. Mitte Juni gibt es eine Aktionswoche, Aktionstage und Streiks für eine bessere Bildung.