Neugeborene gleichen einem unbeschriebenen Blatt. Aus gänzlich unbedarften Augen nehmen sie eine Umgebung wahr, über die sie noch nicht das Geringste wissen. Worum es auf dieser Welt geht, worauf es wirklich ankommt, wie man sich hier zurechtfindet – Babys stehen ganz am Anfang ihres Lebens und haben all diese Lernprozesse noch vor sich. Da kann man als Mensch, der mit einem solchen absoluten Beginner konfrontiert ist, selbst aber schon das eine oder andere Jährchen mehr diesen Planeten frequentiert, schon auf die Idee kommen, seinen eigenen Erfahrungsschatz zu teilen.

Ein Baby: die ultimative Tabula rasa. Foto_Getty Images/AscentXmedia

Was man Kindern fürs Leben mitgeben könnte

Der US-amerikanische Schriftsteller Kurt Vonnegut, dessen Popularität durch eine Reihe satirischer Science-Fiction-Werke entstand, griff dieses Thema in seinem Roman "God Bless You, Mr. Rosewater" auf. In einer Ansprache zur Taufe der Zwillinge des Nachbarn lässt er seinen Protagonisten folgende vielzitierte kleine Rede halten:

"Hello babies. Welcome to Earth. It's hot in the summer and cold in the winter. It's round and wet and crowded. On the outside, babies, you've got a hundred years here. There's only one rule that I know of, babies – God damn it, you've got to be kind."

Ein grundsätzlich freundlicher Umgang mit seinen Mitmenschen könnte also ein guter Rat sein, wenn es darum geht, auf der Welt bestens zurechtzukommen. Aber vielleicht findet man auch etwas anderes thematisch viel wichtiger, um es in einen kleinen Ratschlag zu verpacken? Möglicherweise hält man eine Weisheit darüber, worauf es bei der wirklich passenden Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner ankommt, ja für wesentlich relevanter. Eventuell macht man sich Gedanken darüber, welchen Umgang mit Geld man einem Kind bereits in die Wiege legen könnte, oder man möchte es früh wissen lassen, wie man erkennt, welcher Job für einen geeignet ist. Lebensbereiche, die es zu thematisieren lohnt, gibt es sicher ebenso viele wie kluge, witzige oder pointierte Worte, die man in dieser Hinsicht zum Besten geben könnte.

Ihre ultimative Lebensweisheit, bitte!

Wenn Sie einem Baby einen einzigen ersten Ratschlag mit auf den Weg geben dürften – welcher wäre das? Welches Thema fänden Sie dabei am relevantesten? Und welche Erkenntnis, die Ihnen heute sehr wichtig ist, haben Sie erst durch viele eigene Erfahrungen erlangt? Teilen Sie Ihre klugen Worte mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 12.6.2023)