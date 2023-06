Auch wenn der Mensch gemeinhin als Krone der Schöpfung gilt – seine Fähigkeiten sind in mancherlei Hinsicht begrenzt. Als Homo sapiens ist man verletzlich, die eigene Kraft hat Grenzen, und will man von A nach B, so tragen einen die eigenen Füße nicht allzu weit. Fliegen kann man gar nicht, ebenso wenig in die Zukunft blicken. Wir sind unvollkommen, fehlbar, und spätestens mit zunehmendem Alter bauen wir auch noch körperlich ab.

Wie gut lebt es sich dagegen als Superheldin oder Superheld! Man muss nicht unbedingt einschlägige Filme oder Comics über ihre diversen Heldentaten kennen, um sich Gedankenspielereien hinzugeben, welche besondere Fähigkeit von Superman, Hulk, Wonder Woman, Batgirl und Co man sich aus praktischen Gründen gerne einmal borgen würde.

Können, was kaum jemand kann

Die Auswahl in Sachen Superkräfte ist riesengroß – und die Wahl, wenn man sich denn für eine einzige entscheiden müsste, fällt entsprechend schwer. Wäre der eine vielleicht gerne übermenschlich stark, damit die Plackereien des Alltags weniger anstrengend sind, so könnte sich die andere lieber unsichtbar machen, um nervigen Menschen zu entgehen oder die eigene Neugier beim Belauschen oder Beobachten anderer zu befriedigen. Aus eigener Kraft fliegen oder sich blitzschnell an beliebige Orte beamen zu können klingt ebenfalls für viele Menschen attraktiv.

Einige würden es vorziehen, Telepathie zu beherrschen, also Gedanken lesen zu können, andere wären lieber in Telekinese bewandert und könnten Objekte mit der Kraft ihrer Gedanken bewegen. Die Zeit anzuhalten oder durch diese zu reisen wäre wohl auch in vielen Situationen praktisch. Vielleicht erscheint es einem aber auch nützlicher, über die Gabe des Gestaltwandelns zu verfügen, um in jedem Setting zu brillieren. Oder man fände es hilfreicher, körperlich unverwundbar zu sein. Was es auch ist: Das Thema ist faszinierend, und welche Superkraft man gerne hätte, sagt auch einiges über die Prioritäten eines Menschen aus. Was man dabei aber nie vergessen darf, wurde schon Spiderman ans Herz gelegt: "Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung."

Superkräfte: Welche würden Sie wählen?

Wenn Sie vor der Wahl stünden, eine einzige Superkraft für sich selbst zu erhalten: Welche wäre das? Was wären die Gründe dafür – und in welcher Situation würden Sie diese am liebsten anwenden? Erklären Sie Ihre Entscheidung und diskutieren Sie mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 19.6.2023)