Die Auseinandersetzungen zwischen der Reddit Inc. mit der eigenen Community gehen in die nächste Runde. EPA/ALLISON DINNER

Reddit ist ein einzigartiges Biotop: Durch die Community erstellte Inhalte decken jedes nur erdenkliche Nischenthema ab. Ist man auf der Suche nach einer Lösung für ein obskures japanisches Videospiel, stehen die Chancen gut, dass jemand auf Reddit die Lösung kennt. Die Abmessungen des Heckflügels eines Vorserienmodells eines längst nicht mehr produzierten Flugzeugs? Auf Reddit gibt es bestimmt einen Modellbauer, der sich damit auskennt. Doch das Unternehmen hinter der selbsternannten "Startseite des Internets" hat es nun geschafft, die Community gegen sich aufzubringen. Und das Drama erstreckt sich bereits über mehrere Akte und eskaliert immer weiter.

Blackout und Absturz

Anfang der Vorwoche ging es mit dem großen Reddit-Blackout los. Viele der Subreddits genannten Kanäle wurden auf "privat" gestellt, waren also für die Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar. An der Aktion beteiligen sich ein Großteil sämtlicher Subreddits, mehr als 7.000 haben den "Blackout" vorgenommen. Die Aktion richtet sich gegen eine angekündigte Preisänderung bei Reddit.

Bereits ab Juli sollen Zugriffe auf die Programmierschnittstellen von Reddit – über die Apps mit der Plattform kommunizieren – teurer werden. Dass damit vielen Drittanwendungen der Garaus gemacht wird, dürfte nicht ganz unbeabsichtigt sein. Doch die Reddit Inc. ließ sich durch die Proteste nicht von den Plänen abbringen – und das, obwohl infolge des Protests die Seite sogar einige Stunden lang nicht erreichbar war.

Der Porno-Protest

Also griff die Community zu einer neuen Strategie: Indem sie eigentlich jugendfreie Subreddits mit Pornografie flutete, sollte dem Unternehmen der Geldhahn zugedreht werden. Die Überlegung: Werden die Unterforen mit Inhalten, die als "Not Safe for Work" oder "NSFW" geflaggt sind, überschwemmt, kann Reddit dort keine Werbung mehr ausspielen. Sollte des tatsächlich zur Pornoflut kommen, werde man nicht zögern, die Moderatoren der betroffenen Subreddits zu entfernen, ließ Reddit verlauten.

"Eine zuvor SFW-Community in eine NSFW-Community umzuwandeln, um gegen die Reddit-Richtlinien zu protestieren, ist unangemessen und insgesamt nicht akzeptabel", schrieb der Administrator ModCodeofConduct. ModCodeofConduct sagte, dass die Moderatoren möglicherweise gegen die Reddit-Richtlinien verstoßen, indem sie "ihre Community falsch markieren", was zu Verwarnungen oder Entfernung führen kann. Redditorinnen und Redditoren ließen es jedenfalls darauf ankommen, und plötzlich tauchten in zahlreichen Subreddits unerwartet nackte Tatsachen auf.

Reddit selbst machte daraufhin die Drohung war und begann Moderatoren der betroffenen Subreddits zu entfernen. Unternehmenssprecher Tim Rathschmidt nannte die Moderatoren im Gespräch mit "Ars Technica" wörtlich "bösartig" und verwies auf den Verhaltenskodex der Reddit-Moderatoren, wonach Inhalte ordnungsgemäß gekennzeichnet werden müssen. "Es ist nicht in Ordnung, Leuten NSFW-Inhalte zu zeigen, wenn sie sie nicht sehen wollen", so Rathschmidt.

Schlechte Moral in der Mod-Community

Reddit dürfte dem Bericht zufolge auch damit begonnen haben, eigenmächtig neue Moderatorinnen und Moderatoren für Subreddits einzusetzen, die sich am Protest gegen die API-Preisgestaltung beteiligt hatten. Dagegen regt sich nun erneut Widerstand. So haben sich die Mitglieder von "r/Celebrities" bereits beschwert, dass die neuen Mods sie nicht repräsentieren und dass die neuen Moderatoren vor den Protesten kein aktiver Teil der Community waren.

In der Community der ehrenamtlichen Mods ist die Motivation im Keller: "Als Reddit-Mods müssen wir viel ertragen –Morddrohungen, Doxing, das Sortieren von unzüchtigem und sogar illegalem Material (das Reddit ständig ignoriert) – und verdienen es, mit grundlegendem Respekt behandelt zu werden", sagte ein Reddit-Moderator, der nur Jess genannt werden möchte. "Ich habe keine Lust, mit einem Unternehmen in Verbindung gebracht zu werden, das sich auf diese Weise verhält."

In anderen Subreddits, die Teil des Protestes waren, wurden die alten Mods wieder eingesetzt. Reddit hat sich zu den Vorgängen selbst noch nicht geäußert. (pez, 22.6.2023)