Wie ich im Netz in eine Bestellung hinein- und nie wieder herauskam

Schließt man auf Amazon ein Produktabo ab, ist es oft schwer, es wieder abzubestellen. IMAGO/MiS

Üblicherweise ist der Krisenkolumnist ein felsenfester Vertreter der Body-Positivity. Wäre noch schöner, wenn ich mich für mein hübsches, durch liebevolle Zufuhr von Speis und Trank herankultiviertes Wamperl schämen sollte. Undenkbar. Ich stehe hinter meinem Bauch wie ein Mann.

Und doch. Vor zwei oder drei Jahren habe ich mich in einem Moment der Schwäche dazu verführen lassen, im Internet ein Präparat zu bestellen, mit dem mein Schwager gute Erfolge bei der Gewichtsabnahme erzielt haben will. Der darin enthaltene Wirkstoff heißt Glucomannan, eine stärkeähnliche Substanz, die, in Kombination mit ausreichend Wasser eingenommen, im Magen aufquillt und ein Sättigungsgefühl bewirkt.

Gescheiterte Stornierung

Animiert von dieser Aussicht ging ich sogleich ein Glucomannan-Abo ein, das im Vergleich preisgünstiger war als der Erwerb einer Einzelpackung. Ob es mir was genutzt hat, vermag ich nicht zu sagen, aber nach einiger Zeit hatte nicht nur das Glucomannan mich gesättigt, sondern auch ich hatte das Glucomannan satt.

Hier beginnt nur die eigentliche Geschichte. Ich unternahm, wenn ich mich recht entsinne, drei Versuche, das Abo zu stornieren, suchte auf der Amazon-Website herum, kreuzte vermeintliche Storno-Häkchen an, allein, alle drei Versuche verliefen erfolglos, und das Glucomannan trudelt alle drei Monate wieder frischfröhlich ein.

Deppensteuer

Zur Erklärung des Sachverhalts gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens, ich bin dem Stornieren schlicht intellektuell nicht gewachsen, bin ein Storno-Stümper, ein Storno-Kretin gar. Möglichkeit zwei: Ich bin da in etwas hineingeraten, was US-und sonstige Konsumentenschützer ein "Roach Motel" nennen, eine Schabenfalle, in die man leicht hinein-, aber schwer herauskommt. Den Weg hinaus findet man nur über endloses Herumgefummel auf der Website. Wer ungern endlos herumfummelt, wirft schließlich die Nerven weg und zahlt halt die Deppensteuer obendrein.

Dass auf der Site von Amazon, einem liebenswürdigen Konzern, der wie Meta oder Google immer nur das Beste will, eine Schabenfalle verborgen sein könnte, ist natürlich unwahrscheinlich. Vielmehr muss ich ein Storno-Stümper sein. Falls irgendwer von der Amazon-Beschwerdestelle hier mitliest: Schmeißt ihr bitte mein Glucomannan-Abo raus? Ich brauch das Zeug echt nicht mehr! (Christoph Winder, 23.6.2023)