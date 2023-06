Der Brasilianer Adriano Pedrosa kuratiert die 60. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig. Sie startet am 20. April 2024. EPA

Venedig – Die 60. Ausgabe der internationalen Kunstausstellung der Biennale von Venedig wird vom Brasilianer Adriano Pedrosa kuratiert. Die Biennale mit dem Titel "Stranieri Ovunque – Fremde überall" wird vom 20. April bis zum 24. November 2024 in den Giardini, dem Arsenale und an verschiedenen Orten der Lagunenstadt stattfinden, teilte der Präsident der Biennale, Roberto Cicutto, mit. Pedrosa ist der erste Lateinamerikaner auf dem prestigeträchtigen Posten.

Geplant ist auch die "Biennale College Arte". Dabei handelt es sich um ein Workshop für die Entwicklung und Produktion künstlerischer Projekte von Nachwuchskünstlern unter 30 Jahren. Der Titel der Kunstbiennale 2024 ist einer Reihe von Werken entnommen, die seit 2004 von dem in Paris geborenen und in Palermo ansässigen Kollektiv Claire Fontaine geschaffen wurden. Die Werke bestehen aus verschiedenfarbigen Neonskulpturen, die die Worte "Strangers Everywhere" in verschiedenen Sprachen tragen.

Überall sind Ausländer

"Wo auch immer man hingeht und wo auch immer man ist, wird man immer auf Ausländer treffen: Sie sind / wir sind überall. Unabhängig von seinem Aufenthaltsort ist man im Grunde immer ein Fremder. Auf der Biennale Arte 2024 werden wir über Künstler sprechen, die selbst Ausländer sind, Immigranten, Expatriates, Diasporas, Emigranten, Exilanten und Flüchtlinge, insbesondere solche, die sich zwischen dem Süden und dem Norden der Welt bewegt haben", so Pedrosa.

Zusätzlich zur internationalen Ausstellung besteht die Venedig-Biennale wie immer aus Beiträgen einzelner Länder. Österreich wird dabei von der Künstlerin Anna Jermolaewa vertreten. (APA, 23.6.2023)