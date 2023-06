Die ÖH-Wahlen fanden im Mai statt. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) an der Uni Wien wird in den nächsten zwei Jahren wieder rot-dunkelrot: Nora Hasan (Verband Sozialistischer StudentInnen, VSStÖ) führt als Vorsitzende eine Koalition aus VSStÖ und Kommunistischem StudentInnenverband – Linke Liste (KSV-Lili) an. "Die Wahl im Mai hat gezeigt, dass die Studierenden der Uni Wien weiterhin eine stabile sozialistisch-kommunistische Universitätsvertretung wollen", erklärte Hasan in einer Aussendung.

Gemeinsam verfügen die Fraktionen über 15 von 27 Mandaten (VSStÖ: 11, KSV-Lili: 4). Am Dienstag findet die konstituierende Sitzung statt, am 1. Juli soll das neu gewählte Vorsitzteam übernehmen. Alexandra Budanov (KSV-Lili) wird erste, Magdalena Martin (VSStÖ) zweite Stellvertreterin. "In den nächsten zwei Jahren werden wir lautstark und radikal für die Studierenden eintreten und unbequem für das Rektorat und die Regierung sein", so Budanov.

Als wichtige Projekte hebt die ÖH die Konferenz für Studierende, kritische Einführungstage und eine feministische Woche rund um den Frauentag am 8. März hervor. Weitergeführt werden Projekte wie der Sozial- und Psychotherapietopf sowie die stundenweise Kinderbetreuung. Die ÖH will außerdem Studienfahrten zu KZ-Gedenkstätten und eine Kampagne gegen Transfeindlichkeit an der Uni Wien organisieren. (APA, 27.6.2023)