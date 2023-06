17 Millionen Euro Minus erwartet der ORF-Chef derzeit für das Gesamtjahr 2023. Das liegt vor allem an der Werbung. Foto: APA/EVA MANHART

ORF-Finanzen: Vor dem Beitrag von allen erwartet ORF noch ein Minus - Werbemarkt 2023 unter Druck – für ORF wie für nicht gebührenfinanzierte Medienunternehmen

ORF-Beitrag: ORF meldet 743 Millionen Euro Bedarf aus Beiträgen an - Brüssel, übernehmen Sie, rufen nach dem Zeitungsverband auch die Privatsender in Sachen ORF-Gesetz für alle nach der EU-Kommission. Sie möge den neuen ORF-Beitrag beihilfenrechtlich prüfen

TV-Tagebuch: "Will keinen Kanzler Kickl": Grüne Klubobfrau Maurer bei Armin Wolf in der "ZiB 2" - Angesichts all der Fragen und Thesen schleicht sich in Maurers Stimme zum Finale des Interviews ein leicht wütendes Beben ein

Ende: Herold Druck schließt nach Verlust von "Heute" und "Wiener Zeitung" - 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren mit der Schließung ihren Job. "Heute" dürfte zu Mediaprint wechseln

"Hijack" bei Apple TV+: Idris Elba muss es über den Wolken richten - Britischer Filmstar spielt einen Verhandlungsexperten, der in einem entführten Flugzeug zum unfreiwilligen Helden mutiert

Ranking: Red Bull, Novomatic und Spar sind die wertvollsten Marken in Österreich - Das European Brand Institute listet Pierer Mobility erstmals in den Top-10. Red Bull bleibt mit Abstand die größte Marke im Land

Doku "Kümmert euch um Maya" auf Netflix: Im Kampf um wahres Kindeswohl - Die Dokumentation über eine Familie aus der US-Mittelschicht legt Systemfehler offen

Warschau: Polnische Herausgeber sehen Pressefreiheit in Gefahr - Wegen versuchter Einflussnahmen auf Nachrichtenportale

Hollywood: Rettung kolumbianischer Kinder aus Dschungel wird verfilmt - Der Regisseur Gaz Alazraki soll die Geschichte der vier Kinder im Alter von einem bis 13 Jahren verfilmen

Switchlist: "Der Chef", "Mama" und "Mit Schirm, Charme und Melone", außerdem eine Reportage über Frankreichs Drohnenpiloten und Dokus über Brot, die Söldner-Armee Wagner und den Beruf Stuntwoman - TV-Hinweise für heute Abend.