Schluss machen ist das Thema zu Ferienbeginn, jedenfalls im Etat-Medienüberblick:

Ausgedruckt und ausverkauft Die "Wiener Zeitung" ist am letzten Tag ihres Erscheinens - jedenfalls in ziemlich vielen Trafiken, Kiosken und Buchhandlungen - recht früh nicht mehr zu haben gewesen. Ein Rückblick auf den letzten Andruck der bisher ältesten Tageszeitung der Welt.

Abgedreht bei Sky Der Pay-Konzern stoppt deutsche Fiction-Eigenproduktionen aus wirtschaftlichen Überlegungen. "Das Boot", Staffel 4, dürfte noch fertiggestellt werden, auch "Helgoland 513". "Der Pass" ist ohnehin nach drei Staffeln fertig. Und die ARD macht "Babylon Berlin" ohne Sky weiter.

Letzte Tauchfahrt: Nach Staffel 4 "Das Boot" ist Schluss mit Sky Originals in Deutschland Frédéric Batier/X Filme Creative Pool GmbH/ARD Degeto Film GmbH/Sky Deutschland/WDR/Beta Film GmbH

Vorbereitung auf Kickl und Co Susanne Schnabl über ihre Pläne für die ORF-"Sommergespräche": "Das Schlimmste ist ein langweiliges Interview", sagt sie im STANDARD-Interview.

ProSiebenSat1-Aktionäre kritisieren "Serie aus Komik und Horror" vor der Hauptversammlung.

Georg Renner schreibt für "Datum" wöchentlichen Politik-Newsletter, Pumberger wechselt von "Profil" zu "Wiener Zeitung" online - die Job-Übersicht.

DAB + Medienbehörde schafft Platz für dutzende Digitalradios.

Urlaubsfeeling in "See Olé" auf ATV: Was am See alles möglich ist - das TV-Tagebuch.

Switchlist "Get out", "Marsianer", "Todesfalle Mallorca" - TV-Tipps für Freitag.