Diese Geschichte musste natürlich bis zum US-amerikanischen Independence Day (4. Juli) warten: In Sindelfingen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg steht das Elternhaus des Hollywoodregisseurs Roland Emmerich zum Verkauf. Das Maklerunternehmen Engel & Völkers bietet die Immobilie aktuell um 3,49 Millionen Euro an.

Für 3,49 Millionen Euro bietet das Maklerhaus Engel & Völkers Emmerichs Elternhaus nun feil. Engel & Völkers Böblingen

Das zweistöckige Gebäude mit Flachdach befindet sich auf einem 2.190 Quadratmeter großen Grundstück in Hanglage im exklusiven Wohngebiet Wengert/Sonnenberg in Sindelfingen.

Geplant wurde das Haus von Gebhard Müller. Engel & Völkers Böblingen

Emmerich, der 1955 in Stuttgart geboren wurde und später mit Blockbustern wie "Godzilla", "The Day After Tomorrow" oder eben "Independence Day" weltberühmt wurde, stammt aus einer wohlhabenden Industriellenfamilie. Das Haus, das er nun selbst verkauft, wurde vom renommierten deutschen Architekten Gebhard Müller Anfang der 1960er-Jahre im kubistischen Bauhaus-Stil entworfen.

Die Wohnfläche beträgt insgesamt 521 Quadratmeter. Engel & Völkers Böblingen

Auf einer Wohnfläche von 521 Quadratmetern umfasst die Immobilie fünf Schlafzimmer, drei Badezimmer, einen großen Küchenbereich sowie einen offen gestalteten Wohn- und Essbereich mit einer Raumhöhe von drei Metern.

Ein Wellnessbereich mit Mosaik ist Teil des Gesamtkomplexes. Engel & Völkers Böblingen

Vom Wohnbereich gelangt man über einen Sonnen-Patio zum Wellnessbereich mit Schwimmbad und Sauna. Zur weiteren Ausstattung der Immobilie gehören eine Einliegerwohnung, ein Weinkeller sowie ein laut Maklerhaus "liebevoll angelegter Garten mit großem Terrassenbereich". Außerdem verfügt das Anwesen über eine eigene Quelle, die neben dem Naturteich auch das Wasser für das Schwimmbad speist. Erwärmt wird es mittels Solarthermie.

Die Aussicht soll sehr schön sein. Engel & Völkers Böblingen

Eine Garage mit drei Stellplätzen ist ebenfalls vorhanden, und die Aussicht vom Grundstück soll bei schönem Wetter bis zum Schwarzwald reichen, heißt es im Exposé des Maklerhauses. Allerdings sind "Sanierungsmaßnahmen notwendig, um die Immobilie technisch und energetisch wieder in den aktuellsten Zustand zu versetzen". Das Gebäude mit dem prominenten Vorbewohner einfach abzureißen, diese Möglichkeit besteht aber offenbar auch, wie es im Angebot ganz unverhohlen heißt: "Alternativ ist eine Neubebauung möglich." (red, 4.7.2023)