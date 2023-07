Mehr als der eigentliche Lernstoff hat sich so manche Aussage von Lehrkräften eingeprägt. Welche ist das bei Ihnen?

Lehrerin oder Lehrer zu sein ist oft kein einfacher Job. Herausfordernde Schülerinnen und Schüler machen die Situation meist nicht besser. Nicht selten ist man daher auch als Lehrkraft vor einer Klasse womöglich pubertierender Teenager auch etwas ratlos diesbezüglich, wie man die Bande im Zaum halten kann, und versucht es mit abgedroschenen Stehsätzen, die man womöglich schon von den eigenen Lehrerinnen und Lehrern gehört hat.

"Könnt ihr eure Privatgespräche bitte in der Pause führen?" Getty Images/skynesher

Von Tratschen bis Maßeinheiten

Zum Leidwesen der Schülerinnen und Schüler brennen sich derartige Sätze für immer ins Gehirn ein, oft mehr als der eigentliche Lernstoff. Zu den Klassikern zählt wohl: "Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben!" oder "Du musst es nur wollen, dann schaffst du das auch!". Womöglich hörte man diese Sprüche auch noch von den eigenen Eltern. Dass Schülerinnen und Schüler ihre kostbare Zeit lieber mit dem wichtigsten Tratsch verbracht haben als dem Unterricht zu folgen, inspirierte nicht wenige Lehrkräfte dazu, sie mit den Worten "Gleich setze ich euch auseinander!" oder "Möchtest du das, was du deiner Sitznachbarin zu sagen hast, vielleicht der gesamten Klasse mitteilen? Scheint ja ziemlich wichtig zu sein!" zu ermahnen. Auch die Frage, ob man schnell die Toilette aufsuchen kann, beantworteten so manche Lehrkräfte damit: "Ich weiß nicht, ob du aufs Klo kannst, aber du darfst" oder auch damit: "Du hättest ja auch in der Pause gehen können".

Nicht selten wurde man im Mathematikunterricht zur Präzision gemahnt: "20 was? Birnen, Äpfel, Tomaten? Die Maßeinheit bitte!" Und schließlich gab es auch noch Sprüche für Ahnungslosigkeit und eine schlechte Note: "Das ist eigentlich Stoff der fünften Klasse, das müsstet ihr wissen!" "Und dabei habe ich schon großzügig benotet!" Und auch am Ende einer Unterrichtsstunde wurde man noch mit einer Weisheit bedacht: "Halt! Den Unterricht beendet immer noch der Lehrer!"

Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?

Welche Sprüche Ihrer Lehrerinnen und Lehrer werden Sie sich für immer merken? In welchem Fach wurden die meisten dieser Phrasen gedroschen? Und falls Sie Lehrerin oder Lehrer sind: Mit welchen Floskeln haben Sie Ihre Schülerinnen und Schüler schon bedacht? Erzählen Sie im Forum! (wohl, 6.7.2023)