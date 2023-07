Wenn sich das eigene Dasein auf diesem Planeten wieder einmal jährt, ist das für die einen ein guter Grund, nach Herzenslust zu feiern – während sich die anderen am liebsten daheim verkriechen und niemanden sehen möchten. An Geburtstagen scheiden sich die Geister, auch wenn es ums Gratulieren, die Geschenke oder die perfekte Vorstellung davon geht, wie man diesen Tag verbringen möchte.

"Das wär doch nicht NÖTIG gewesen!" Getty Images/John Howard

Große Erwartungen – oder ein Tag wie jeder andere?

Der eigene Geburtstag ist gemeinhin der eine Tag im Jahr, an dem man im Mittelpunkt stehen und den man unbedingt genießen sollte – so will es zumindest die gesellschaftliche Konvention. Nicht selten führt dies dazu, dass sich um diese 24 Stunden gewisse Erwartungshaltungen ranken, etwa dahingehend, wer an einen denken und gratulieren und was man geschenkt bekommen sollte. Natürlich drohen wie bei allem, was derart mit Wünschen, Hoffnungen und Erwartungen aufgeladen ist, auch Enttäuschungen, wenn sich diese nicht erfüllen. Wie entspannt man damit insgesamt umgeht, ist eine Frage des eigenen Temperaments, der Gelassenheit und vielleicht auch der Lebenserfahrung. Manche Menschen sind sehr nachtragend, wenn man es an der simplen Höflichkeit fehlen lässt, sich am Geburtstag mit Glückwünschen bei ihnen zu melden. Doch während die einen womöglich mit Listen der Namen ihrer Freunde und Bekannten den Tag verbringen, um mit Häkchen zu versehen, wer sich zum Gratulieren bereits gemeldet hat, könnte es anderen nicht egaler sein, wenn derlei vergessen wird. Wegen etwas beleidigt zu sein, das sie derart banal empfinden, fiele ihnen niemals ein.

Ähnlich verhält es sich beim Thema Geschenke. Freut sich die eine über die geringste Aufmerksamkeit in buntem Papier, legt der andere großen Wert darauf, etwas Persönliches und dem Anlass Angemessenes zu erhalten. Was das im Einzelnen sein soll, darüber gehen einmal mehr die Meinungen auseinander. Wieder andere wünschen sich gar nichts Materielles, sondern wollen einfach nur einen schönen Tag mit Menschen erleben, die ihnen nahestehen. Wie, wo und mit wem man seinen Geburtstag verbringen möchte, ist der nächste strittige Punkt. Ersehnen sich die einen ein schönes Essen allein mit dem Partner oder der Partnerin, selbst gekocht oder in einem guten Lokal, muss es für andere schon eine opulente Party mit Freundeskreis und/oder Familie sein, damit sie zufrieden sind und den Geburtstag als gelungen empfinden.

Wie ist das bei Ihnen?

Legen Sie Wert auf Ihren Geburtstag und haben genaue Vorstellungen, wie er verlaufen soll – oder sind Sie da eher entspannt? Was ist Ihr Zugang zum Gratulieren und den Geschenken? Und sind Sie eher Team "Party Like Hell" oder Team "Heilige Ruh"? Teilen Sie Ihre Vorstellung des perfekten Geburtstags mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 17.7.2023)