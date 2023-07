In Italien herrscht teils Alarmstufe Rot, die griechische Akropolis hat in den Mittagsstunden zu. Entspannung ist nicht in Sicht

Die Hitzewelle hat Süd- und Südosteuropa fest im Griff und soll mit kleinen Schwankungen die kommenden Tage andauern. Entspannung ist auf den Thermometern nicht in Sicht, Behörden mehrere Länder schickten Warnungen an die Bevölkerung aus. Der europäischen Raumfahrtbehörde Esa zufolge könnten die Temperaturen demnächst sogar an die höchsten jemals in Europa gemessenen ranreichen. Bisher liegt der Europa-Rekord bei 48,8 Grad, die im August 2021 auf Sizilien erreicht wurden.

Alarmstufe Rot in italienischen Städten

Italien leidet bereits seit Tagen unter der Hitze. Wegen dem Hoch "Cerberus" (Cerbero in Italien) - so heißt der mehrköpfige Höllenhund aus der griechischen Mythologie - wurde unter anderem auf Sardinien und in der Region Apulien am Mittwoch die 40-Grad-Marke geknackt. Für etliche Städte rief das Gesundheitsministerium für das Wochenende die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus, darunter Bari, Bologna, Perugia und Rom. Dabei wird Leuten geraten, das Sonnenlicht zwischen 11 und 18 Uhr zu meiden und besonders auf den Schutz älterer Personen und anderer vulnerabler Gruppen zu achten.

Auch in Rom wird Abkühlung gesucht. AFP/ALBERTO PIZZOLI

Und Entspannung ist nicht in Sicht: Auf "Cerbero" soll "Caronte" mit noch höheren Temperaturen folgen. Anfang nächster Woche soll das Hochdruckgebiet seine maximale Hitze erreichen - mit Temperaturen von über 40 Grad etwa in Rom, Florenz und Bologna. In Teilen Sardiniens herrschen dann sogar bis zu 47 Grad, auf Sizilien laut Esa 48 Grad.

Akropolis teils gesperrt

Auch Griechenland befindet sich auf dem Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle. 87 Wetterstationen im Land verzeichneten bereits am Freitag Höchstwerte über 40 Grad. Die höchste Temperatur des Jahres lag bisher mit 44,2 Grad in Theben rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen, wie das Nationale Observatorium am Samstag mitteilte. Auch für das Wochenende erwarteten die Meteorologen keinen Rückgang der Hitze.

Außerdem steigt durch die hohe Trockenheit die Gefahr für Waldbrände, warnten der Zivilschutz und die Feuerwehr am Samstag. Das Umwelt- und Energieministerium rief dazu auf, den Einsatz von privaten Autos zu reduzieren, weil Abgase in Ballungszentren wie Athen und Thessaloniki bei der Hitze die Luft stärker belasteten. Die Zuggesellschaft OSE kündigte an, dass die Züge wegen der hohen Temperaturen langsamer fahren würden, damit die Sicherheit auf den heißen Schienen gewährleistet bleibe.

Auch auf manche Touristen und ihr Ferienprogramm wirkt sich das Wetter aus: Am Samstag werden erneut etliche archäologische Stätten im Land über die Mittagsstunden schließen - darunter die Akropolis in Athen. Letzter Einlass ist am Vormittag bis 11.30 Uhr, dann wird erst wieder ab 17.30 Uhr geöffnet.

Abkühlung wird auf dem Weg zur Akropolis dringend gesucht. AFP/ARIS MESSINIS

Am Freitagvormittag hatte eine Touristin während des Besuches auf dem Hügel des archäologischen Wahrzeichens einen leichten Hitzschlag erlitten. Außerdem sind die Menschen angehalten, viel Wasser zu trinken und starke körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Entspannung prognostizierten Experten vom Athener Observatorium laut griechischen Medien erst für den Wochenbeginn, wobei die Temperaturen dann zum Ende der kommenden Woche erneut ansteigen sollen.

Ähnliche Zustände herrschen auf Zypern. Am Freitag hätten die Thermometer in der Hauptstadt Nikosia 43 Grad angezeigt, berichtete der Rundfunk der Insel.

Auch Spanien ächzt unter Hitze

In Spanien ebbte die zweite offizielle Hitzewelle dieses Sommers am Donnerstag zunächst wieder ab. Der Wetterdienst Aemet rief nur noch für den Süden von Gran Canaria die höchste Alarmstufe Rot aus. Auf dem Festland sollte es aber vor allem in Teilen von Andalusien mit Temperaturen von bis zu 40 Grad sehr heiß bleiben. Zuvor hatte die Hitzewelle den Menschen in vielen Regionen Spaniens schwer zugesetzt. Die höchsten Temperaturen wurden mit knapp unter 45 Grad in Andalusien und in Murcia gemessen. Aber auch auf Mallorca übertraf die Quecksilbersäule zeitweilig die 40-Grad-Marke.

Ein ORF-Beitrag über die Hitzewelle in Südeuropa. ORF

Warnungen in Türkei

Auch in der Türkei warnt der Wetterdienst für das Wochenende vor starker Hitze. Im Westen des Landes liegen die Temperaturen in den kommenden Tagen bis zu zehn Grad über der für die Jahreszeit üblichen Temperatur, in anderen Landesteilen bis zu sechs Grad über dem Normalwert. In der Urlaubsregion Antalya werden am Wochenende Temperaturen bis zu 42 Grad erwartet. Auch in den im Februar vom Erdbeben zerstörten Regionen in der Südosttürkei wird es bis zu 40 Grad heiß. Viele von ihnen leben immer noch in Notunterkünften.

In Bulgarien ist es die erste Hitzewelle des Jahres: Bereits am Donnerstag riefen die Behörden die zweithöchste Warnstufe Orange aus - den heißesten Tag seit Jahresbeginn. Höchsttemperaturen bis 41 Grad gibt es in Plowdiw und in Russe an der Donau. Die Hitzewelle soll das Land Meteorologen zufolge rund zehn Tage lang fest im Griff haben.

In Kroatien war bereits am Donnerstag im Hinterland der Küstenstädte Šibenik und Primošten ein Feuer ausgebrochen. Rund 140 Feuerwehrleuten sei es gelungen, die Flammen bis Freitag niederzukämpfen, berichtete das kroatische Nachrichtenportal "index.hr".

Wasser. AFP/ALBERTO PIZZOLI

Mittagshitze meiden, viel trinken

"Extreme Wetterereignisse, die in unserem sich erwärmenden Klima immer häufiger auftreten, haben erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Ökosysteme, die Wirtschaft, die Landwirtschaft sowie die Energie- und Wasserversorgung", sagte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, am Freitag in Genf. "Dies unterstreicht die zunehmende Dringlichkeit, die Treibhausgasemissionen so schnell und so tiefgreifend wie möglich zu reduzieren."

Ärzte und Ärztinnen empfehlen, die Mittagshitze im Freien zu meiden und am besten eine Siesta zu halten. Lockere, leichte Kleidung ist ebenso wichtig wie ausreichend Wasser. Alkohol hingegen passt nicht zur Hitze - er wirkt demnach bei hohen Temperaturen stärker und belastet den Kreislauf zusätzlich.

Hitze kehrt nach Österreich zurück

Nach Gewittern unter der Woche kehrt die Hitze am Wochenende auch nach Österreich zurück. Im Vorfeld eines Tiefs über den Britischen Inseln strömt am Wochenende extrem heiße Luft aus dem Mittelmeerraum nach Österreich, berichtet der Wetterdatendienst Ubimet. Die Temperaturen klettern demnach am Samstag vor allem nördlich der Alpen auf 35 bis 38 Grad an, hier geraten lokal die bestehenden Julirekorde in Reichweite. Erst am Abend steigt in Vorarlberg und im Außerfern die Neigung zu Hitzegewittern an.

Am Sonntag verlagert sich die größte Hitze mit 30 bis 35 Grad in den Süden und Osten des Landes, im Westen kühlt es mit einer Kaltfront schon ab. Auch die neue Woche bringt Hitze und Gewitter. (ag, APA, 15.7.2023)